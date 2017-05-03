Яд морских улиток поможет найти лекарство от болезни Альцгеймера

"Новые обнаруженные нами соединения оказались превосходными фармакологическими индикаторами, которые могут стать ценнейшими лекарствами, - отметил ведущий автор исследования доктор Бенджамин Франклин. - Кроме того, столь короткую последовательность аминокислот легко повторить при синтезе в промышленных условиях, что позволяет поставить их производство на поток и не зависеть от природного сырья, извлекаемого из моллюсков"Исследования яда конусов были начаты еще в 60-х годах прошлого века, на основе конопептидов (белков, полученных из этих брюхоногих) уже освоено производство некоторых лекарств, например, обезболивающих, более сильных, чем морфий, и при этом не вызывающих привыкания. Однако впервые в ходе этой работы удалось обнаружить в составе ядовитого секрета первый ультракороткий пептид - протромбин, отвечающий за свертывание крови, состоящий всего из шести аминокислот.По мнению соавтора работы, доктора Рахула Раджеша из IISc, найденные конопептиды можно будет использовать против болезни Альцгеймера, Паркинсона и эпилепсии, при лечении диабета, рассеянного склероза и болезней сердечно-сосудистой системы, они также помогут нормализовать свертываемость крови, которая нарушается при различных болезнях, и повысить выживаемость пациентов, получивших серьезные травмы.