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3 мая 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Яд морских улиток поможет найти лекарство от болезни Альцгеймера
Ученые также полагают, что выделенные из яда брюхоногих моллюсков-конусов конопептиды позволят эффективно бороться с диабетом, рассеянным склерозом, эпилепсией и болезнью Паркинсона.

Тяжелейшие недуги людей - от диабета до онкологических заболеваний - позволяют излечить пептиды, выделенные учеными из яда морских брюхоногих моллюсков-конусов. Об этом свидетельствуют результаты исследования нескольких видов семейства Conus, обитающих у побережья Андаманских и Никобарских островов, опубликованные индийскими учеными в Toxicon (междисциплинарный журнал по токсинам, полученным из животных, растений и микроорганизмов), передает ТАСС.

Специалисты Национального института океанических технологий (NIOT, Порт-Блэр) и Индийского научного института (IISc, Бангалор) собрали образцы четырех местных видов конусов Conus coronatus, C. leopardus, C. lividus и C. zonatus (коронованный, леопардовый, сизый и зонный) и выделили 12 коротких пептидов из яда, который эти морские улитки используют для охоты на мелких рыб.



"Новые обнаруженные нами соединения оказались превосходными фармакологическими индикаторами, которые могут стать ценнейшими лекарствами, - отметил ведущий автор исследования доктор Бенджамин Франклин. - Кроме того, столь короткую последовательность аминокислот легко повторить при синтезе в промышленных условиях, что позволяет поставить их производство на поток и не зависеть от природного сырья, извлекаемого из моллюсков"

Исследования яда конусов были начаты еще в 60-х годах прошлого века, на основе конопептидов (белков, полученных из этих брюхоногих) уже освоено производство некоторых лекарств, например, обезболивающих, более сильных, чем морфий, и при этом не вызывающих привыкания. Однако впервые в ходе этой работы удалось обнаружить в составе ядовитого секрета первый ультракороткий пептид - протромбин, отвечающий за свертывание крови, состоящий всего из шести аминокислот.

По мнению соавтора работы, доктора Рахула Раджеша из IISc, найденные конопептиды можно будет использовать против болезни Альцгеймера, Паркинсона и эпилепсии, при лечении диабета, рассеянного склероза и болезней сердечно-сосудистой системы, они также помогут нормализовать свертываемость крови, которая нарушается при различных болезнях, и повысить выживаемость пациентов, получивших серьезные травмы.

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