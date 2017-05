Яд морских улиток поможет найти лекарство от болезни Альцгеймера

Тяжелейшие недуги людей - от диабета до онкологических заболеваний - позволяют излечить пептиды, выделенные учеными из яда морских брюхоногих моллюсков-конусов. Об этом свидетельствуют результаты исследования нескольких видов семейства Conus, обитающих у побережья Андаманских и Никобарских островов, опубликованные индийскими учеными в Toxicon (междисциплинарный журнал по токсинам, полученным из животных, растений и микроорганизмов), передает ТАСС.Специалисты Национального института океанических технологий (NIOT, Порт-Блэр) и Индийского научного института (IISc, Бангалор) собрали образцы четырех местных видов конусов Conus coronatus, C. leopardus, C. lividus и C. zonatus (коронованный, леопардовый, сизый и зонный) и выделили 12 коротких пептидов из яда, который эти морские улитки используют для охоты на мелких рыб.