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МИХАИЛ ГРАЧЕВ
Двойной удар по заповедникам: правительство разрешит застраивать особо охраняемые природные территории


В Год экологии чиновники решили, что пора отдавать заповедные земли частникам, и готовят две весомые поправки в действующее законодательство. «Санкт-Петербург.ру» разбирался в плюсах и минусах новых законопроектов Минприроды и Минэкономразвития.
Фото: vsluh.ru
Частная заповедная собственность
Минэкономразвития России готовит ряд изменений в законодательство РФ, предполагающих возможность оформления части особо охраняемых природных территорий (ООПТ) под жилищные и рекреационные нужды. Говоря просто: в соответствии с поправками появятся владельцы частных домов в заповедниках.

По действующему законодательству, никто кроме государства не может быть собственником земельного участка, расположенного на особо охраняемой природной территории. В качестве причины для принятия подобного рода поправок в Минэкономразвития и Минприроды называют дома, возведенные на заповедных территориях еще до того, как они получили статус особо охраняемых.

Речь, к примеру, идет о национальном парке «Тункинский» в Бурятии, который целиком был создан в границах Тункинского муниципального района. Его общая площадь около 1,2 млн га (включая ряд населенных пунктов), что не может не вызывать противоречий между интересами развития национального парка и муниципального образования. Аналогичная ситуация – с Командорским заповедником, созданным целиком в границах Алеутского района Камчатского края, включая райцентр – поселок Никольское.
Национальный парк «Тункинский». Фото: biogeniy.ru
Законопроект касается всех населенных пунктов, которые попали в границы ООПТ. Внесенные изменения в положения Земельного кодекса РФ и законы, регулирующие отношения в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий, должны снять ограничения на оборот земельных участков в границах населенных пунктов, расположенных в заказниках и заповедниках.
«Оформить в собственность участок, если он не находится в границах населенного пункта и относится к категории ООПТ, в соответствии с данным нормативным актом нельзя. Кроме того, закон не предусматривает возможность купли-продажи земель в особо охраняемых природных территориях», — подчеркнула пресс-секретарь Минэкономразвития Елена Лашкина.
В Минэкономразвития говорят, что на данном этапе идет работа над текстом соответствующего проекта федерального закона и о конкретных сроках говорить преждевременно.
«Мне кажется, правильнее было бы вычленять территории, где есть жилые и общественные здания, из состава ООПТ, даже если они оказываются окруженными заповедником или нацпарком. Понятно, что на территории поселка не может существовать заповедник. Так сделано, например, в нашем Нижне-Свирском заповеднике. С другой стороны, было бы правильно, если бы жители заповедника подписывали добровольное охранное обязательство, беря на себя обязанность сохранять заповедник вместе с его сотрудниками и не нарушать заповедный режим. Но таких обязательств пока не существует», — поделился мнением Юрий Шевчук, председатель Северо-Западной межрегиональной общественной экологической организации «Зеленый Крест».
Заповедник «Кивач». Фото: tourskazka.ru
Станислав Логинов, заместитель директора по надзору в области охраны окружающей среды заповедника «Кивач» в Карелии, возможность владения частной собственностью в границах охраняемых природных территориях оценил отрицательно. Однако подчеркнул свое положительное отношение к ряду других изменений, которые содержит законопроект. Поправки также предполагают запрет на изъятие земельных и лесных участков, расположенных в границах национальных парков, и необходимость учета интересов местного населения при установлении платы за посещение территорий национальных парков. Законопроект ко всему прочему расширяет полномочия государственных инспекторов в области охраны окружающей среды на территориях заповедников и национальных парков, устанавливает их права по исполнению служебных обязанностей и использованию оружия.
«Отрадно видеть совершенствование правового режима государственных природных заповедников и национальных парков. Неоднократно говорилось о необходимости расширения прав инспекторов заповедников, необходимости убрать административные барьеры. Еще один из плюсов законопроекта - разработка правового механизма по предоставлению платных услуг в области познавательного туризма», — сообщил «Санкт-Петербург.ру» Логинов.
Но у законопроекта есть и подводные камни. Как сообщили «Санкт-Петербург.ру» в дирекции особо охраняемых природных территорий Петербурга, в настоящее время действующим законодательством не установлены ограничения на предоставление в частную собственность зданий в связи с их расположением на территории национального парка или заповедника. То есть здание в границах охраняемой зоны купить можно, а, благодаря новому законопроекту, потом и получить в собственность территорию, на которой это здание находится.
«Действующим законодательством также не установлены ограничения на предоставление земельных участков на ООПТ в аренду, в постоянное пользование. Установленный на ООПТ режим особой охраны, в том числе запрет строительства, обязаны соблюдать все без исключения физические и юридические лица, в том числе собственники, владельцы, пользователи, арендаторы земельных участков и зданий. В связи с изложенным полагаю, что необходимость предоставления в частную собственность земельный участков, расположенных на ООПТ в Петербурге, отсутствует, принятие вышеуказанного проекта федерального закона не будет иметь положительного эффекта для ООПТ», — заключила глава дирекции особо охраняемых природных территорий Петербурга Татьяна Ковалева.
Заказник «Юнтоловский». Фото: ecosovetnik.ru
Альтернатива или удар с новой силой?
Министерство природных ресурсов и экологии по поручению правительства разработало поправки к принятому Госдумой в первом чтении проекту федерального закона об особо охраняемых природных территориях. Предлагается включать в состав ООПТ и исключать из них земли и водные объекты, если это исключение не повлечет за собой угрозу сохранению природных и культурных ландшафтов и биологическому разнообразию.

Изменить границы особо охраняемых территорий можно будет в трех случаях: если земли расположены в границах поселений, если земли необходимы для осуществления деятельности по обеспечению безопасности государства и по решению президента. Кроме того, без государственной экологической экспертизы и публичных слушаний сделать это будет невозможно.
«Необходимо понимать, что невозможность (даже в отдельных случаях) изменения границ заводит в правовой тупик решение актуальных вопросов, связанных с деятельностью хозяйствующих субъектов, функционирования населенных пунктов, жизнедеятельности граждан, проживающих на отдельных ООПТ. «Нерушимость» таких границ уже создала многочисленные абсурдные ситуации, в реальной жизни дискредитирующие идеи заповедного дела в глазах местного населения, муниципальных и региональных властей», — пояснили в пресс-службе Минприроды России.
Примером такой «абсурдной ситуации» стал воронежский заповедник, который сегодня вынужден тратить многомиллионные суммы на решение коммунальных проблем - все здания и сооружения у него на балансе. При этом Минприроды, по просьбе самого заповедника, готово часть этих зданий и коммуникаций передать на баланс города Воронежа, что позволило бы заповеднику те же дефицитные миллионы направлять не на «коммуналку», а на решение своих непосредственных задач – охрану, науку, просвещение.
Воронежский государственный природный биосферный заповедник имени В. М. Пескова. Фото: eco-turizm.net
На первый взгляд, законопроект может показаться мягкой альтернативой предыдущему: зачем разрешать частную собственность на территории заповедников, если можно снять статус «особо охраняемый» и решить проблему. Однако такое решение снимет с собственников недвижимости в границах ООПТ те ограничения, которые сейчас работают на безопасность нашей природы. Снятый с земли охранный статус вовсе не говорит о том, что территория стала менее ценной. Но преграда в два года лишения свободы за нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов существовать перестанет.
«В целом меня пугает эта тенденция - законы принимаются, в основном чтобы ослабить заповедные права, а не усиливать их. К примеру, так и отсутствует закон о возможности организации частных особо охраняемых природных территорий, которые бы являлись частной собственностью и были бы закрыты от всякого влияния человеческой деятельности, хотя во всем мире это частая практика. Существует даже общественная организация «Съерра Клаб», объединяющая владельцев таких частных заповедников», — рассказал Юрий Шевчук.
Таким образом у тех, кто хочет нажиться на природе России, благодаря новым законопроектам, появятся все возможности. Можно добиться изменения границ ООПТ и приобрести искомую землю, на которой уже не будет действовать охранный режим. Или купить домик на заповедной территории и впоследствии стать владельцем земли, а при желании – продать недвижимость, очевидно, не по самой низкой цене. Окажется ли сознательным гражданином тот, кто скупит лакомые заповедные земли?
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