Двойной удар по заповедникам: правительство разрешит застраивать особо охраняемые природные территории

«Мне кажется, правильнее было бы вычленять территории, где есть жилые и общественные здания, из состава ООПТ, даже если они оказываются окруженными заповедником или нацпарком. Понятно, что на территории поселка не может существовать заповедник. Так сделано, например, в нашем Нижне-Свирском заповеднике. С другой стороны, было бы правильно, если бы жители заповедника подписывали добровольное охранное обязательство, беря на себя обязанность сохранять заповедник вместе с его сотрудниками и не нарушать заповедный режим. Но таких обязательств пока не существует», — поделился мнением Юрий Шевчук, председатель Северо-Западной межрегиональной общественной экологической организации «Зеленый Крест».