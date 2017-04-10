Двойной удар по заповедникам: правительство разрешит застраивать особо охраняемые природные территории

Минэкономразвития России готовит ряд изменений в законодательство РФ, предполагающих возможность оформления части особо охраняемых природных территорий (ООПТ) под жилищные и рекреационные нужды. Говоря просто: в соответствии с поправками появятся владельцы частных домов в заповедниках.



По действующему законодательству, никто кроме государства не может быть собственником земельного участка, расположенного на особо охраняемой природной территории. В качестве причины для принятия подобного рода поправок в Минэкономразвития и Минприроды называют дома, возведенные на заповедных территориях еще до того, как они получили статус особо охраняемых.



Речь, к примеру, идет о национальном парке «Тункинский» в Бурятии, который целиком был создан в границах Тункинского муниципального района. Его общая площадь около 1,2 млн га (включая ряд населенных пунктов), что не может не вызывать противоречий между интересами развития национального парка и муниципального образования. Аналогичная ситуация – с Командорским заповедником, созданным целиком в границах Алеутского района Камчатского края, включая райцентр – поселок Никольское.

