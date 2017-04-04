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4 апреля 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Лишний вес увеличивает риск развития рака груди
Ученые установили, что лишние килограммы создают лучшую среду для развития рака молочной железы.
Профессор Лиза Маковски из университета Севрной Каролины и ее коллеги узнали, что онко-клетки с очень быстрой скоростью поражают жировые ткани, и тогда продолжают расти и развиваться. Размер клеток, зараженных раком, не имеет значение. Важным является только окружающая среда. Результаты исследования опубликовали университета Северной Каролины в Чапел-Хилл, передает vistanews.ru.
Лишний вес у женщин служит своеобразной кнопкой, которая после запуска, начинает активацию рака молочной железы. Научные работники после эксперимента заявили, что установленные данные могут помочь врачам в будущем бороться со злокачественной опухолью. Ранее ученые также доказали, что росту раковых опухолей способствуют некоторые лекарства против рака. Это связано с ингибиторами PD-1.
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