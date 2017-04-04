Лишний вес увеличивает риск развития рака груди

|СМИ: Бомба в петербургском метро могла сработать случайно
|Петербургский стрит-арт художник связал теракт с будущей президентской гонкой (ФОТО)
|Мошенники собирают деньги "на помощь" жертвам теракта в метро
|На Марсовом поле выстроятся в фигуру "14:40" в память о погибших в метро
|Полтавченко предложил создать единый знак в память о жертвах всех терактов и катастроф
|Три сотрудника метро Петербурга получат специальные награды и премии
|Литейный и Дворцовый мосты разведут в ночь на 5 апреля
|В связи с трагедией в метро в Петербурге открыта книга соболезнований
|Открыт счет для пожертвований пострадавшим при взрыве в метро Петербурга
|МЧС назвало имена всех пострадавших от взрыва в петербургском метро
|Все станции петербургской подземки работают в штатном режиме
|В Петербурге возобновлен автобусный маршрут 2М из-за закрытия "синей" ветки метро