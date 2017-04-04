Лишний вес увеличивает риск развития рака груди

Лишний вес у женщин служит своеобразной кнопкой, которая после запуска, начинает активацию рака молочной железы. Научные работники после эксперимента заявили, что установленные данные могут помочь врачам в будущем бороться со злокачественной опухолью. Ранее ученые также доказали, что росту раковых опухолей способствуют некоторые лекарства против рака. Это связано с ингибиторами PD-1.