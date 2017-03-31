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31 марта 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Составлена мировая карта устойчивости к антибиотикам
Это поможет определить национальные особенности в потреблении антибиотиков и контролировать лекарственную устойчивость в глобальном масштабе.
Российские ученые из Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины, Московского физико-технического института и Лаборатории данных создали ResistoMap — интерактивную карту кишечного резистома, передает РИА АМИ. Резистомами называют бактериальные гены устойчивости к работе антибиотиков, которые обитают в кишечнике человека. Всего таких бактерий насчитывается более 10 триллионов, общим весом в 2-3 килограмм.
Ученым удалось выяснить, что гены устойчивости появляются у тех бактерий, которые часто сталкиваются с действием антибиотиков. Таким образом, меньше всего «привыкших» к лекарствам бактерий у жителей Венесуэлы, поскольку они отстранены от цивилизации и крайне редко прибегают к использованию антибиотиков, а вот у жителей Франции данный показатель выше всего.

Согласно ResistoMap, в России устойчивость микроорганизмов к антибиотикам сравнительно высока. Это значит, что гражданам стоит разумнее подходить к их использованию. Самое важное — применять антибиотики строго по назначению врача, проводить лечение до конца (даже если симптомы спали раньше) и не уменьшать назначенные врачом дозировки, говорят специалисты.
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