Составлена мировая карта устойчивости к антибиотикам

Ученым удалось выяснить, что гены устойчивости появляются у тех бактерий, которые часто сталкиваются с действием антибиотиков. Таким образом, меньше всего «привыкших» к лекарствам бактерий у жителей Венесуэлы, поскольку они отстранены от цивилизации и крайне редко прибегают к использованию антибиотиков, а вот у жителей Франции данный показатель выше всего.



Согласно ResistoMap, в России устойчивость микроорганизмов к антибиотикам сравнительно высока. Это значит, что гражданам стоит разумнее подходить к их использованию. Самое важное — применять антибиотики строго по назначению врача, проводить лечение до конца (даже если симптомы спали раньше) и не уменьшать назначенные врачом дозировки, говорят специалисты.

