Вейпы и кальяны в общественных местах могут оказаться под запретом

«Электронное курительное изделие — электронное устройство, продуцирующее аэрозоль, пар или дым, в том числе путем нагревания жидкости, в целях их вдыхания (за исключением медицинских изделий и лекарственных средств, зарегистрированных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации)», — гласит текст обновленного законопроекта, передает РИА АМИ.



Таким образом, чиновники развеяли главные опасения аптекарей, которые боялись, что под действие нового законопроекта могут попасть и лекарства-аэрозоли. К тому же четкое определение теперь дается и кальяну.



«Кальян — прибор, используемый для вдыхания аэрозоля, пара или дыма, возникающих от тления и (или) нагревания табака, а также продуктов, не содержащих табачного листа, и в котором аэрозоль, пар или дым проходят через сосуд с жидкостью», — поясняется в документе.



Четкие определения кальяна и «электронного курительного изделия» нужны были для того, чтобы перекрыть лазейку для парения в транспорте, аэропортах, ресторанах и других общественных местах. После того как там запретили курение, оказалось, что у посетителей есть альтернатива — кальян или вейп. И от их дыма остальные посетители не защищены.



Еще один акцент в законопроекте сделан на полный запрет вейпа для подростков. Парение разрешается только после 18 лет, как и покупка электронных сигарет. В пояснительной записке к законопроекту чиновники Минздрава ссылаются на целый ряд научных работ, которые доказывает опасность вейпа для здоровья.



«Имеющиеся исследования показывают, что употребление несовершеннолетними, которые никогда не курили, электронных курительных изделий с использованием жидкости, содержащей никотин, не менее чем вдвое увеличивает вероятность того, что они начнут курить, — поясняется в документе. — При этом потребление указанного вида электронных курительных изделий также является стимулированием потребления табака, поскольку у пользователей таких продуктов и лиц, курящих табачные изделия, аналогичные поведенческие характеристики, что поощряет и популяризирует курение среди взрослых и детей».



Профильные министерства должны согласовать доработанный антитабачный законопроект Минздрава до 1 марта.



