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21 февраля 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Вейпы и кальяны в общественных местах могут оказаться под запретом
До 1 марта должен быть согласован доработанный антитабачный законопроект Минздрава России. Если он будет принят, то ограничения на потребление табака коснутся вейпов и кальянов.
Как сообщают СМИ, Минздрав доработал законопроект «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Текст законопроекта направлен в Минпромторг, Минспорт, Минкультуры, Минобрнауки, Минэкономразвития, Минфин, Минюст и Роспотребнадзор. Главное новшество дополненного законопроекта — это определение нового термина, из-за отсутствия которого ранее профильные министерства его не одобряли.
«Электронное курительное изделие — электронное устройство, продуцирующее аэрозоль, пар или дым, в том числе путем нагревания жидкости, в целях их вдыхания (за исключением медицинских изделий и лекарственных средств, зарегистрированных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации)», — гласит текст обновленного законопроекта, передает РИА АМИ.

Таким образом, чиновники развеяли главные опасения аптекарей, которые боялись, что под действие нового законопроекта могут попасть и лекарства-аэрозоли. К тому же четкое определение теперь дается и кальяну.

«Кальян — прибор, используемый для вдыхания аэрозоля, пара или дыма, возникающих от тления и (или) нагревания табака, а также продуктов, не содержащих табачного листа, и в котором аэрозоль, пар или дым проходят через сосуд с жидкостью», — поясняется в документе.

Четкие определения кальяна и «электронного курительного изделия» нужны были для того, чтобы перекрыть лазейку для парения в транспорте, аэропортах, ресторанах и других общественных местах. После того как там запретили курение, оказалось, что у посетителей есть альтернатива — кальян или вейп. И от их дыма остальные посетители не защищены.

Еще один акцент в законопроекте сделан на полный запрет вейпа для подростков. Парение разрешается только после 18 лет, как и покупка электронных сигарет. В пояснительной записке к законопроекту чиновники Минздрава ссылаются на целый ряд научных работ, которые доказывает опасность вейпа для здоровья.

«Имеющиеся исследования показывают, что употребление несовершеннолетними, которые никогда не курили, электронных курительных изделий с использованием жидкости, содержащей никотин, не менее чем вдвое увеличивает вероятность того, что они начнут курить, — поясняется в документе. — При этом потребление указанного вида электронных курительных изделий также является стимулированием потребления табака, поскольку у пользователей таких продуктов и лиц, курящих табачные изделия, аналогичные поведенческие характеристики, что поощряет и популяризирует курение среди взрослых и детей».

Профильные министерства должны согласовать доработанный антитабачный законопроект Минздрава до 1 марта.

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