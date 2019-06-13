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РЕДАКЦИЯ
Сплошные покушения.
Что связывает дела Ивана Голунова и Александра Терентьева?
Для того, чтобы подставить человека, обвинив его в сбыте наркотиков, правоохранители должны проделать массу трюков. Нужно добыть наркотики не для себя. Это уголовное преступление. Нужно незаметно подкинуть их. Это уголовное преступление. Нужно договориться с понятыми, чтобы они не заметили, как подкидывают наркотики. Это уголовное преступление. Нужно оформить документы и сфальсифицировать дело. И это тоже уголовное дело.
Схема Ивана Голунова полна нарушений уголовно-процессуального кодекса, и за эти нарушения два генерала лишились своих должностей, вероятно, будут уголовные дела в отношении рядовых и не очень рядовых сотрудников правоохранительных органов.
Но есть варианты гораздо проще и безопаснее для заказчиков и правоохранителей.

Вот вам реальный кейс.

Александр Терентьев владеет 63% в четырехзвездочном отеле «Амбассадор» в центре Петербурга. Миллиардный бизнес.
Сейчас Терентьев не имеет возможности управлять своим предприятием, посидел в СИЗО, безуспешно пытается поменять директора, давно не получает дивидендов.

Схема крайне проста. Берем человека, осужденного по статье за мошенничество. Зовут человека Евгений Мендагулов.
Приговор ему вынесли в 2018 году, и недавно он вышел на свободу.
Прокопцов пишет два заявления. Одно – о признаках уголовного деяния, второе – о компенсации морального вреда
Мендагулов подает иск в суд о взыскании долга в 300 миллионов рублей с партнера Терентьева по бизнесу в гостинице Виктора Прокопцова. Через некоторое время Мендагулов отказывается от иска, заявляет, что долга никогда не было, а схему ему подсказала знакомая юристка Марина Медесабаль, которая в свою очередь заявляет, что ей дал указания Шабанов-Иванов. Он сообщает, что идеологом всех этих действий по взысканию несуществующего долга с Прокопцова являлся Терентьев. Согласно показаниям Шабанова-Иванова, он, Медесабаль и Мендагулов входят в преступную группу, возглавляемую Терентьевым, но теперь искренне раскаиваются и готовы понести разумное наказание. Прокопцов пишет два заявления. Одно – о признаках уголовного деяния, второе – о компенсации морального вреда
Терентьев никаких денег не вымогал, переговоров о долге не вел, расправой не угрожал. Есть заявления Мендагулова в суд, и это все, что существует. Прокопцов оценил свои моральные страдания от поданного в справедливый суд иска в 19…, прописью: девятнадцать миллионов рублей. Суд, изучив заявления человека, который только что отсидел за мошенничество, в обеспечение иска накладывает арест на имущество Терентьева стоимостью… нужно еще раз прописью: один миллиард рублей. Миллиард. Это в пятьдесят раз больше, чем объем гигантских страданий, выраженный в рублях. Суд арестовал долю в гостинице, лишив Терентьева права распоряжаться ей, в том числе голосовать. Так Прокопцов стал единоличным владельцем бизнеса стоимостью больше миллиарда рублей.
Никаких подтверждений сговора Мендагулова с Терентьевым нет, нет даже подтверждения их знакомства. Ни телефонных разговоров, ни переписки, ни документов, ни вещественных доказательств, ни материального ущерба в деле нет.

Но уголовное дело есть, и оно активно продвигается. Не само, конечно, по себе. Его активно продвигают. Терентьеву избирают меру пресечения в виде подписки о невыезде. Терентьев – почетный консул Непала в Санкт-Петербурге, мастер спорта по автомобильным ралли.

Теперь ни Непала, ни ралли, ни даже гостиничного бизнеса.

Жена Терентьева пишет эмоциональное письмо президенту Путину с изложением ситуации. Письмо очень быстро возвращается к людям, которые ведут дело в отношении Терентьева.
Начальник отдела пишет жене Терентьева письмо: «Предупреждаю Вас о недопустимости впредь злоупотреблением права на письменное обращение в государственный орган».
У всех чистые руки, никаких наркотиков, никаких манипуляций с понятыми, с обысками, с подкидыванием улик. А человек лишается права передвижения и остается без миллиардного бизнеса на ровном месте. По статьям, связанным с наркотиками, сидит очень много людей, вина которых не доказана.


Ивана Голунова удалось отстоять. В этой части применения права хочется верить, что станет чуть меньше беспредела. Может быть, посадят исполнителей заказа. Но по мошенничеству с притянутыми за уши доказательствами пострадало не меньше людей. Будем ждать, пока похожая история коснется кого-нибудь из медийных персон.
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