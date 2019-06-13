Терентьев никаких денег не вымогал, переговоров о долге не вел, расправой не угрожал. Есть заявления Мендагулова в суд, и это все, что существует. Прокопцов оценил свои моральные страдания от поданного в справедливый суд иска в 19…, прописью: девятнадцать миллионов рублей. Суд, изучив заявления человека, который только что отсидел за мошенничество, в обеспечение иска накладывает арест на имущество Терентьева стоимостью… нужно еще раз прописью: один миллиард рублей. Миллиард. Это в пятьдесят раз больше, чем объем гигантских страданий, выраженный в рублях. Суд арестовал долю в гостинице, лишив Терентьева права распоряжаться ей, в том числе голосовать. Так Прокопцов стал единоличным владельцем бизнеса стоимостью больше миллиарда рублей.

