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михаил грачев
Бюджет рубят — щепки от деревянной архитектуры летят
Продажа Дачи Юхневича сыном бывшего министра Сердюкова - лишь отголосок катастрофы, которая происходит сегодня с деревянной архитектурой Петербурга.
фото: life.ru
Объект культурного наследия – привилегия или ответственность?
Петербуржцы ошарашены циничной новостью: сын экс-министра обороны Сергей Анатольевич Сердюков за 350 млн рублей продает на «Avito» Дачу Юхневича, объект культурного наследия регионального значения. И что самое удивительное – это абсолютно законно.

Сердюков-младший стал владельцем дачи в 2014 году. Неизвестно, во сколько она обошлась сыну экс-министра, но предыдущий владелец, Петр Усов, приобрел ее у министерства обороны за 154,5 млн рублей. Одним из условий приобретения Дачи А. М. Юхневича было подписание соглашения с комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). Согласно договоренности, владелец мог приспособить здание для жилья, но без ущерба для памятника. В рамках реставрации была снесена поздняя советская пристройка, а также начались работы по укреплению фундамента.

Ксения Черепанова
пресс-секретарь КГИОП
«Выполнены работы по усилению и укреплению фундаментов с восстановлением цоколя из исторических гранитных камней, по установке нижних венцов эркера северного фасада. Демонтированная историческая отделка фасада, включая резные элементы декора, реставрируется в условиях мастерской и будет возвращена на фасад. Ведутся работы по замене деструктивных и гнилых элементов сруба и балок перекрытий».
Сейчас, когда дело дошло до продажи объекта, работы будут остановлены – сомнительно, что нынешний собственник продолжит вкладывать деньги в здание, которое в итоге продаст. Месяцы продажи, бюрократические проволочки, заключение соглашения между новым собственником и КГИОП – все это время деревянный памятник будет стоять с обнаженной из-за сноса пристройки стеной, неукрепленный, может начать гнить и разрушаться.

Елена Травина
координатор исследовательской группы «Старые дачи», кандидат философских наук
«Собственник Дачи Юхневича действительно имеет законное право продать объект, однако преступно осуществлять продажу, должным образом не позаботившись о сохранности памятника культурного наследия. Владение такого рода ценными образцами архитектуры модерн - это не привилегия, а огромная ответственность. Что можно сделать? Фактически - ничего, так как речь идет о частной собственности, любое вмешательство энтузиастов будет незаконным. Если чиновники и вмешаются, то это очень долгий процесс, а действовать нужно быстро».
В подобных случаях КГИОП должен требовать консервации здания, сообщил «Санкт-Петербург.ру» член совета по сохранению культурного наследия при правительстве Петербурга и министерстве культуры РФ, лауреат премии им. Лихачева «За сохранение культурного наследия России» 2008 года Михаил Мильчик. Однако комитет проигнорировал вопросы «Санкт-Петербург.ру» о консервации Дачи Юхневича, лишь сообщив, что фактически ничего не могут сделать, потому что объект является частной собственностью.
фото: avito.ru
Сгоревшие и заколоченные
Ситуация с Дачей Юхневича не является единичным примером, а характеризует общее положение дел деревянной архитектуры. Как сообщили в КГИОП, сегодня в Петербурге 254 памятника деревянного зодчества, 49 из которых имеют статус «выявленный объект культурного наследия». И каждый год эта цифра становится все меньше. Так, лишь красивыми картинками в учебниках по архитектуре останутся дача Агафона Фаберже в Комарово, дачи на территории виллы Рено, оригинал Дачи Бенуа и многие другие — они были уничтожены в пожарах.

Елена Травина
координатор исследовательской группы «Старые дачи», кандидат философских наук
«Собственник Дачи Юхневича действительно имеет законное право продать объект, однако преступно осуществлять продажу, должным образом не позаботившись о сохранности памятника культурного наследия. Владение такого рода ценными образцами архитектуры модерн - это не привилегия, а огромная ответственность. Что можно сделать? Фактически - ничего, так как речь идет о частной собственности, любое вмешательство энтузиастов будет незаконным. Если чиновники и вмешаются, то это очень долгий процесс, а действовать нужно быстро».
Показателен пример Дачи Бенуа, сгоревшей 12 марта 2001 года. Это было не просто здание, а целая ферма: двухэтажная дача с элементами модерна, коровник, силосная башня и служебный корпус в 1890-е годы были возведены Ю. Ю. Бенуа. Чтобы осушить болотистую местность, смекалистый архитектор использовал дренажную систему, которая еще в 70-е была уничтожена при строительстве напротив дачи НИИ робототехники и технической кибернетики. Руководство института было тут как тут и после пожара в нулевых, высказав свои предложения по обустройству лакомого участка земли площадью в десять гектаров неподалеку от станции метро «Политехническая». На освободившемся месте планировалось возвести музейно-развлекательный комплекс «Парк Космоса».

В ходе долгих дискуссий с комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников руководители НИИ разработали «щадящий» проект: новая концепция предполагала строительство здания «Музея Космоса» лишь на половине территории парка. Под снос шли несколько деревьев и два нетронутых пожаром здания – коровник и служебные корпуса. В обмен на разрешение развернуть свой музей НИИ предлагал восстановить сгоревшую дачу и дренажную систему Бенуа, но КГИОП так и не дал согласия.

Однако, как выяснилось позже, согласие профильного ведомства было и не нужно: письмом от 21 октября 2003 года министерство культуры известило КГИОП, что инициатива НИИ поддержана, а 13 января 2004-го вышло постановление Смольного за подписью тогдашнего губернатора Валентины Матвиенко, которое разрешало начать работы. Однако проект так и не был запущен, по неизвестным причинам.

В 2011 году проданный с торгов участок земли оказался в руках у Андрея Лушникова, руководителя ООО «БестЪ». С согласия КГИОП за пять лет компания восстановила Дачу Бенуа и использует ее в коммерческих целях. Вся территория и комплекс построек получили название «Культурное пространство Бенуа 1890».

Однако эта история скорее исключение, чем правило. Сегодня на грани исчезновения находится ряд объектов деревянной архитектуры, не интересных для чиновников: Дача Важеевской архитектора Сергея Гингера, построенная в 1912 году в Сестрорецке, огромный особняк Экваля, возведенный в 1901 году архитектором Федором Лидвалем близ Черной речки; особняк Бремме на Васильевском острове, известный также как «Витаминная» аптека, к которому приложили руку и Владислав Карпович, и Николай Гребенка. Все эти образчики деревянной архитектуры являются объектами культурного наследия, и все же стоят заколоченные и пустующие. Таких примеров десятки, при этом, если не все, то половина этих зданий обладает коммерческим потенциалом.

Михаил Мильчик
член совета по сохранению культурного наследия при правительстве Петербурга и министерстве культуры РФ, лауреат премии им. Лихачева «За сохранение культурного наследия России» 2008 года
«Совет по сохранению культурного наследия при правительстве Петербурга инициировал проведение мониторинга ситуации в области городской деревянной архитектуры, и мы получили очень тяжелую картину: сейчас в Петербурге около 20 проблемных памятников деревянной архитектуры, хотя еще три года назад их было около 30. И количество сокращается не потому, что объекты перестают быть проблемными, а потому что окончательно исчезают. Стоит подчеркнуть, что мы смотрели только те объекты, которые стоят на госохране. Меньшая часть из них — это полуразрушенные или полусгоревшие здания, большая же - просто находится в критическом состоянии. Еще пять-шесть лет, и мы потеряем их все».
«Культурное пространство Бенуа 1890». Фото: benua1890.ru
Хуже бездействия только полумеры
На встрече членов совета по сохранению наследия с Георгием Полтавченко в начале февраля Михаил Мильчик с коллегами представили губернатору масштабы проблемы деревянной архитектуры и предложил разработать последовательную программу по ее сохранению. Градоначальник, однако, сдержанно отнесся к плохим новостям с фронта сохранения культурного наследия города.

Михаил Мильчик
член совета по сохранению культурного наследия при правительстве Петербурга и министерстве культуры РФ
«Георгий Сергеевич согласился с тем, что в Петербурге действительно уникальные постройки из дерева. Трудно не согласиться, добавлю я. Но от нашего предложения отказался, сославшись на некоторые затруднения с законодательством. Какие? Также он рассказал об уже существующей программе, которая будет действовать в Курортном районе. Если этот опыт будет положительным, то его используют относительно всего города. Полумера, с моей точки зрения. Что странно, никто из моих коллег, подлинных экспертов в вопросе, не связан с этой программой».
Речь идет о программе «Курортная реновация». За последние 20 лет, по оценкам специалистов, в районе, знаменитом уникальной архитектурой «северного модерна», было утрачено до 75% исторической застройки. Поэтому в рамках программы планируется восстановить 90 расселенных домов и использовать их как культурные, досуговые, социальные, туристические объекты.

«Два дома являются памятниками культурного наследия: дача доктора Кречева в Курорте осталась в прежнем виде, а дача Леви на Березовом переулке в Зеленогорске - практически полностью сгорела. К счастью, есть подробные фотографии, по ним здание – образец модерна предместий Санкт-Петербурга - будет воссоздано. Есть еще порядка десяти домов исторической застройки, которые целесообразно сохранить в прежнем виде – они, хоть и не находятся под охраной КГИОП, представляют собой прекрасные образцы дачной архитектуры. Большинство аварийных строений, которые сегодня больше походят на сараи, необходимо снести, на месте некоторых из них воссоздать известные утраченные особняки. Таким образом, мы сделаем шаги по сохранению духа дачной архитектуры северного побережья Финского залива», - так в прошлом году рассказывал о планах района его глава Алексей Куимов.

Разрабатывается также подпрограмма «Сохранение и развитие исторических деревянных зданий Курортного района Санкт-Петербурга». В частности, в Сестрорецке решено создать три условных зоны реновации: первую - в Курорте, вторую - на набережной реки Сестры в районе 40-й больницы, третью - в Тарховке в створе Советской улицы на территории, прилегающей к пляжу «Белая гора». Однако пока не было ни одного официального заявления о начале реализации этого плана.
Дом-участник программы «Курортная реновация». Фото: Елена Травина

Елена Травина
координатор исследовательской группы «Старые дачи», кандидат философских наук
«Когда мы начали проверять здания из списка этой программы, мы выяснили, что некоторых даже не существует, а те, которые есть, в максимально аварийном состоянии. Я считаю, что изначально была взята неверная линия на спасение не самых выдающихся образцов деревянной архитектуры, вместо того чтобы спасать образчики серебряного века. В какой-то момент я перестала следить за развитием событий, потому что следить было не зачем: проект так и остался на бумаге. Насколько я знаю, сейчас чиновники ищут инвестиции».
Действительно, как заявлял Куимов, власть не планирует ограничиться бюджетными средствами, а намерена привлекать инвесторов для осуществления проекта. Чиновники уже не первый год ссылаются на отсутствие бюджетных денег, за счет которых можно было бы создать и реализовать программу по спасению памятников деревянной архитектуры. Лес рубят — щепки летят: в ситуации, когда заявленная смета в 6,7 млрд рублей на строительство нового городского стадиона разрастается до 50 млрд, найти деньги на сохранение деревянной архитектуры, наверное, и впрямь затруднительно.

«Я уже много лет на всех уровнях власти наблюдаю непонимание того, что такое деревянное архитектура, - говорит Михаил Мильчик. - Мы находимся на краю общенациональной культурной катастрофы. Это все равно, что вместо того, чтобы тушить пожар, мы бы сидели и обсуждали, как его тушить».
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