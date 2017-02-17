Бюджет рубят — щепки от деревянной архитектуры летят

Петербуржцы ошарашены циничной новостью: сын экс-министра обороны Сергей Анатольевич Сердюков за 350 млн рублей продает на «Avito» Дачу Юхневича
, объект культурного наследия регионального значения. И что самое удивительное – это абсолютно законно.
Сердюков-младший стал владельцем дачи в 2014 году. Неизвестно, во сколько она обошлась сыну экс-министра, но предыдущий владелец, Петр Усов, приобрел ее у министерства обороны за 154,5 млн рублей. Одним из условий приобретения Дачи А. М. Юхневича было подписание соглашения с комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). Согласно договоренности, владелец мог приспособить здание для жилья, но без ущерба для памятника. В рамках реставрации была снесена поздняя советская пристройка, а также начались работы по укреплению фундамента.