Бюджет рубят — щепки от деревянной архитектуры летят

Показателен пример Дачи Бенуа, сгоревшей 12 марта 2001 года. Это было не просто здание, а целая ферма: двухэтажная дача с элементами модерна, коровник, силосная башня и служебный корпус в 1890-е годы были возведены Ю. Ю. Бенуа. Чтобы осушить болотистую местность, смекалистый архитектор использовал дренажную систему, которая еще в 70-е была уничтожена при строительстве напротив дачи НИИ робототехники и технической кибернетики. Руководство института было тут как тут и после пожара в нулевых, высказав свои предложения по обустройству лакомого участка земли площадью в десять гектаров неподалеку от станции метро «Политехническая». На освободившемся месте планировалось возвести музейно-развлекательный комплекс «Парк Космоса».



В ходе долгих дискуссий с комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников руководители НИИ разработали «щадящий» проект: новая концепция предполагала строительство здания «Музея Космоса» лишь на половине территории парка. Под снос шли несколько деревьев и два нетронутых пожаром здания – коровник и служебные корпуса. В обмен на разрешение развернуть свой музей НИИ предлагал восстановить сгоревшую дачу и дренажную систему Бенуа, но КГИОП так и не дал согласия.



Однако, как выяснилось позже, согласие профильного ведомства было и не нужно: письмом от 21 октября 2003 года министерство культуры известило КГИОП, что инициатива НИИ поддержана, а 13 января 2004-го вышло постановление Смольного за подписью тогдашнего губернатора Валентины Матвиенко, которое разрешало начать работы. Однако проект так и не был запущен, по неизвестным причинам.



В 2011 году проданный с торгов участок земли оказался в руках у Андрея Лушникова, руководителя ООО «БестЪ». С согласия КГИОП за пять лет компания восстановила Дачу Бенуа и использует ее в коммерческих целях. Вся территория и комплекс построек получили название «Культурное пространство Бенуа 1890».



Однако эта история скорее исключение, чем правило. Сегодня на грани исчезновения находится ряд объектов деревянной архитектуры, не интересных для чиновников: Дача Важеевской архитектора Сергея Гингера, построенная в 1912 году в Сестрорецке, огромный особняк Экваля, возведенный в 1901 году архитектором Федором Лидвалем близ Черной речки; особняк Бремме на Васильевском острове, известный также как «Витаминная» аптека, к которому приложили руку и Владислав Карпович, и Николай Гребенка. Все эти образчики деревянной архитектуры являются объектами культурного наследия, и все же стоят заколоченные и пустующие. Таких примеров десятки, при этом, если не все, то половина этих зданий обладает коммерческим потенциалом.

