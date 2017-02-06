РАН объявила гомеопатию лженаукой

Гомеопатия как вид альтернативной медицины существует уже более 200 лет. Все попытки подвести под гомеопатию научную базу оказались безуспешными, утверждают ученые. Многочисленные клинические испытания, проведенные в разных странах в разное время, не смогли экспериментально продемонстрировать эффективность гомеопатических средств и методов лечения, цитирует авторов меморандума РИА АМИ.Многочисленные предложенные теоретические объяснения возможных механизмов действия гомеопатии находятся в противоречии с твердо установленными научными представлениями о структуре материи, устройстве живых организмов и функционировании лекарственных средств, так же сообщают авторы документа.Более того, авторы меморандума заявляют, что гомеопатия не является безвредной: больные тратят значительные средства на недействующие препараты и пренебрегают средствами лечения с подтвержденной эффективностью. Это может приводить к неблагоприятным исходам, в том числе к смерти пациентов, объясняют члены комиссии РАН.В научном сообществе гомеопатия рассматривается как лженаука, ее применение должно встречать организованное государственное противодействие, утверждают авторы меморандума. Поэтому комиссия сформулировала рекомендации для исправления сложившейся ситуации, когда «неэффективное гомеопатическое лечение занимает значительное место в отечественной системе здравоохранения».Комиссия рекомендовала Минздраву России вывести гомеопатические препараты из медицинского употребления в государственных клиниках, а также не включать гомеопатию в новые стандарты оказания медицинской помощи и клинические рекомендации.Также предложено обязать производителей гомеопатический препаратов сообщать на вторичной упаковке об отсутствии доказанной клинической эффективности и показаний к применению препарата, а также включать это указание в инструкцию. В инструкции производители также должны указывать фактический состав гомеопатических средств. Для препаратов с разведением С12 и более, то есть не содержащих действующих веществ, указывать только фактически содержащиеся в препарате вспомогательные компоненты (вода, лактоза и так далее).Антимонопольной службе рекомендовано защитить граждан от недостоверной рекламы о наличии у таких препаратов «лечебных свойств». Кроме того, аптекам рекомендуется не выкладывать гомеопатию совместно с традиционными лекарствами, а провизорам — перестать их рекомендовать потребителям.Гомеопатам рекомендовано «не использовать гомеопатические препараты в качестве единственной терапии больных, нуждающихся в медицинской помощи». А в случае «угрожающих тяжелыми последствиями состояний, отказаться от попыток лечить пациента гомеопатическими препаратами и направить его в систему официальной негомеопатической медицины».Принципы гомеопатии являются «умозрительными» догмами, восходящими к «протонаучному этапу развития физиологии и медицины». «Гомеопатия возникла в эпоху, когда важнейшие представления химии и биологии о свойствах молекул… еще не были общепринятыми. Некоторые ученые считали, что материя бесконечно делима, и поэтому для них имело смысл говорить о разбавлении растворов в любой степени»,— поясняется в документе, подготовленном совместно с фондом «Эволюция».Согласно данным НП «Национальный совет по гомеопатии», в России функционируют 28 компаний-производителей и зарегистрировано 1,8 тыс. гомеопатических препаратов, сообщает «Коммерсант». По оценке аналитической компании QuintilesIMS, в 2016 году в аптеках страны было продано 21,8 млн упаковок таких препаратов на 7,32 млрд руб. (рост по выручке на 5,6% за год).Всемирная ассоциация здравоохранения (ВОЗ) с 2009 года предостерегает от гомеопатического лечения гриппа, туберкулеза, малярии, диареи у детей и ВИЧ. Британский парламент в 2010 году выпустил доклад о том, что государственная медицинская страховка не должна покрывать лечение гомеопатическими препаратами, так как «они работают не лучше плацебо». Федеральная торговая комиссия США (FTC) в 2016 году обязала производителей таких снадобий доказывать их эффективность или размещать сообщение о неэффективности лечения прямо на упаковках гомеопатических препаратов.