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26 января 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Минздрав РФ создает национальный план по борьбе с лекарственной устойчивостью бактерий
На сегодняшний день уже сформулированы пять ключевых пунктов документа.
Министерство здравоохранения РФ в 2017 году завершит разработку национального плана по борьбе с распространением лекарственной устойчивости бактерий. В работе над документом участвуют специалисты разных ведомств, курирует ее Минздрав, пишут «Известия».
В основу документа заложены пять ключевых пунктов в соответствии с рекомендациями ВОЗ. Первое — это повышение информированности о проблеме устойчивости к антибиотикам; второе — улучшение эпидемиологического надзора за резистентными микроорганизмами; третье — создание новых препаратов; четвертое — улучшение диагностики; и пятое — создание финансовой основы для того, чтобы исследования в этой области проводились постоянно. Одним из приоритетных направлений работы должно стать развитие системы контроля за распространением антибиотиков.

С января по ноябрь прошлого года в 41 регионе РФ выросла смертность от инфекционных и паразитарных болезней, хотя общая смертность в этот же период снизилась на 1,6%. Специалисты называют разные причины, но одна из основных — регулярный рост устойчивости микроорганизмов к антибиотикам. «Однозначно резистентность вносит определенный вклад и влияет на летальность. Это явление рассматривается как угроза национальной безопасности», — заявил «Известиям» директор НИИ антимикробной химиотерапии ГБОУ ВПО «Смоленская государственная медицинская академия» Минздрава Роман Козлов.

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