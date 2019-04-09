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Яна рубина
Irina Anderson: от каре для любимой бабушки до элитных салонов красоты в Петербурге
Невероятная история красивого бизнеса через поездку в Нью-Йорк и один очень морозный день в Праге.
Любимые туфли Кэрри Бредшоу
Я сейчас пришла и вижу уже так сказать готовый продукт, полноценный салон красоты, знаю, что он у вас не один, работа кипит, но понятно – так было не всегда. Скажите, когда началась вся компания? Что стало отправной точкой конкретно для вас?

Наверное, с того момента, когда ко мне приходили клиенты и говорили: «Ирина, ты знаешь, я в Америке купила такой шампунь! А в Италии купила такую-то косметику! Во Франции еще что-то приобрела!» И мне стало интересно, что же такое там продается в загадочной для нас тогда загранице. Шел 2003 год, я работала в салоне красоты, была счастлива и ни о чем даже не думала. Но клиенты постоянно делились впечатлениями о поездках и восторгались своими покупками косметики. И тогда я решила, что хочу сама найти что-то уникальное для своих клиентов.

Что я сделала? Как сейчас помню! Невский проспект, 7. Касса «Аэрофлота». Я пришла туда и спросила: «Мне нужен билет в Нью-Йорк». «Да, конечно, а виза у вас есть?» Визы, конечно, не было: «Вы вначале скажите, сколько стоит билет в Нью-Йорк!» В тот момент билет туда-обратно стоил 35 тыс. рублей. Прекрасно, меня все устраивает. Я получила визу и тут же уехала в Америку.
Когда я приехала в Нью-Йорк, это был совсем другой мир. Я ходила по магазинам, салонам красоты, и голова кружилась от выбора. И там этих баночек и бутылочек было стооолько! То, что было на тот момент в России самое лучшее, в Нью-Йорке продавалось на каждом шагу по демократичной цене.

Я начала искать роскошные места, по которым ходили мои клиенты. Тогда был популярен сериал «Секс в большом городе» – я пошла в Manolo Blahnik (любимые туфли главной героини Кэрри Бредшоу – прим.ред.), заходила в модные рестораны… Не стесняясь, начала спрашивать через комплименты: «У вас такие роскошные волосы, чем вы пользуетесь?»

Благодаря рассказам шикарных женщин начала познавать мир косметики. Одна из самых популярных марок для моих клиентов была Philip B. Редко где ее можно было купить, но мне подсказали салон, где работают на Philip B. Помню, взяла в руки шампунь WhiteTruffle, тогда это был самый дорогой шампунь! 25 долларов! Все остальные стоили в среднем 7-9 долларов. Я смотрю и не понимаю: «Oh my god, как дорого-то! Но мне это точно надо!»
Два чемодана косметики из Нью-Йорка
На этом ваши приключения в США, как я понимаю, не закончились?

Потом я поехала путешествовать в Майами и учиться в Лос-Анджелес. И вот в L.A. на Родео-драйв я пристала к барышням за соседним столиком в кафе с вопросами, где можно купить косметику Philip B. Они объяснили мне, что есть салон, сумасшедший, шикарный, два этажа… И все, мне уже ничего не нужно было от этих дамочек, я побежала в салон, где купила чемодан косметики, и они мне еще дали второй чемодан разных пробников в придачу. При мне администраторы позвонили Филиппу. Говорят, тут приехала какая-то девушка из России, опустошает все полки с твоей косметикой.

Когда я вернулась в Петербург, начала всю эту косметику дарить, раздавать, продавать. Ну и когда мои девчонки начали возвращаться через две-три недели с восклицаниями «дай мне еще банку этого шампуня, и вот того дай, и вот это тоже крутая штука», я начала понимать – да где же я вам это все возьму! Опять надо ехать в Америку!
Это ж вам надо было бы каждую неделю по чемодану привозить! Чтобы удовлетворить спрос Петербурга!

Нет, это не для меня. И я не могла позволить себе так кататься, потому что запись клиентов на три месяца вперед. И ехать в Америку – это минимум две недели. Мы решили связаться напрямую с Филиппом: «Hello, Филипп! Твоя косметика пришлась по душе нашим питерским клиентам!» Он говорит, как это вообще такое возможно, я в России не продаюсь.
«Филипп, все нормально, это та девушка с Родео-драйв – Irina Anderson».
Незамедлительно Филипп приглашает к себе. Я еду к нему, тренируюсь две недели в институте лазерной медицины в Санта-Монике, он приглашает меня обучаться у крутых парикмахеров (сегодня многие эти специалисты уже мировые звезды). У нас с Филиппом складываются хорошие отношения, но он говорит – конечно, все прекрасно, но Россия совсем не входила в наши планы, мы вообще не знаем, что такое – работать с Россией! «Филипп, доверься мне, мы все сделаем, давай заключим контракт». И заключили. Так, собственно, и началась компания.
Как за пару недель сделать из кафе салон красоты
То есть вы продолжали работать в салоне красоты как парикмахер, но при этом уже имели свою компанию?

Да, именно так. Но потом все эти выставки, семинары, Филипп в Москву приезжает первый раз, Филипп приезжает второй раз… Закрутилось! Было супер! Тогда я начала понимать, что надо открывать что-то свое. Причем о салоне красоты я даже не мечтала! Мне просто нужна была дистрибьютерская компания, чтобы все четко работало. У нас был склад, было много косметики, мы ездили по салонам, продавали ее, я делала тренинги.

А почему на этом все не закончилось? Ну в смысле – свое дело есть, клиенты есть, деньги есть, жизнь удалась!

Ну нет, такого не было. Просят пять тренингов в Москве, в этот же день просят пять тренингов в Петербурге, я разрывалась. Потом еще была эта судьбоносная поездка в Прагу. Представьте себе, зима, холод, да что там холод – был дубак нереальный, я иду по улице Парижкова и вдруг смотрю в окно рядом с магазином Louis Vuitton. Огромные витринные окна, в них уютно горят свечи, повсюду расставлены кованые изделия ручной работы. Как уютно и атмосферно… Захожу внутрь, везде зеркала, белая керамическая посуда, аромат кофе, и радушная хозяйка встречает гостей. Говорю, как же у вас хорошо, мечтаю, чтобы в Петербурге было такое же место…
Не прошло и месяца, и вот я уже открыла свое кафе на Фонтанке. Именно с теми самыми коваными пражскими подсвечниками и мебелью! А сама работала в салоне красоты на Малой Конюшенной, и клиентам всем рекомендовала зайти на кофеек с видом на Шереметевский дворец.

И одна клиентка высказала: «Зачем ты открыла кому-то кафе?! Когда ты нам, своим клиентам, откроешь салон?!» И я подумала, и правда. Она словно ранила меня этой фразой. Уже через пару недель мы открыли первый салон.
ВЛАДИМИРСКИЙ ПРОСПЕКТ, 3
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
HAIR BY IRINA ANDERSON
+7 (812) 956-38-18
ЕЖЕДНЕВНО 09:00 – 21:00
ВОЗНЕСЕНСКИЙ ПРОСПЕКТ, 1
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
FOUR SEASONS HOTEL
+7 (812) 917-38-18
ЕЖЕДНЕВНО 10:00 – 22:00
ПЕРЕУЛОК АНТОНЕНКО, 2
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
LOTTE HOTEL
+7 (812) 956-38-18
ЕЖЕДНЕВНО 10:00 – 22:00
Новая прическа для бабушки и любовь на всю жизнь
На самом деле очень интересно про влияние вашей семьи на то, чем вы занимаетесь. Откуда эта бесконечная любовь к парикмахерскому делу?

Любовь к парикмахерскому делу… Знаете, откуда у меня эта любовь? Еще с детства, когда мне было лет пять, и у меня приболела бабушка. Пять лет, ребенок, ну мне же надо ухаживать за ней, и я взяла расческу, говорю, бабушка давай я причешу тебе волосы. И я помню это ощущение, когда расплетала ей косу, она пахла травами эта коса…

Я расплетаю ее, волосы такими локонами, расчесываю, а какие-то пряди запутаны. И я вижу – ножницы, а мозг тут же срабатывает: «Хм, ножницы? Волосы? Их можно обстричь!» Я беру ножницы, начинаю стричь и мне нравится этот эффект. Волосы на полу… Ловлю себя на мысли, что я увлечена и вижу результат.
Говорю, бабушка, смотри какие у тебя красивые волосы! Спасибо тебе, моя милая, что не ругала тогда меня! Она наоборот сказала: «Ой, как мне легко!» По сей день эти ощущения у клиентов наблюдаю, когда говорят: «Ирина, как мне хорошо, как мне легко!» Каждый раз это как подзарядка. Я кайфую от этого.

С тех пор в моей сумке всегда есть ножницы.

Естественно, я хотела стать парикмахером. Но учиться на парикмахера меня никто не отпустил, потому что сказали, что надо получить высшее образование. Я не спорила, знала, что сделаю все, что угодно в этой жизни, получу любое образование, и буду парикмахером. Когда закончила институт, на следующий же день я пошла учиться на парикмахера! И в тот момент была самым счастливым человеком на свете!
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