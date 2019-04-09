Irina Anderson: от каре для любимой бабушки до элитных салонов красоты в Петербурге

То есть вы продолжали работать в салоне красоты как парикмахер, но при этом уже имели свою компанию?



Да, именно так. Но потом все эти выставки, семинары, Филипп в Москву приезжает первый раз, Филипп приезжает второй раз… Закрутилось! Было супер! Тогда я начала понимать, что надо открывать что-то свое. Причем о салоне красоты я даже не мечтала! Мне просто нужна была дистрибьютерская компания, чтобы все четко работало. У нас был склад, было много косметики, мы ездили по салонам, продавали ее, я делала тренинги.



А почему на этом все не закончилось? Ну в смысле – свое дело есть, клиенты есть, деньги есть, жизнь удалась!



Ну нет, такого не было. Просят пять тренингов в Москве, в этот же день просят пять тренингов в Петербурге, я разрывалась. Потом еще была эта судьбоносная поездка в Прагу. Представьте себе, зима, холод, да что там холод – был дубак нереальный, я иду по улице Парижкова и вдруг смотрю в окно рядом с магазином Louis Vuitton. Огромные витринные окна, в них уютно горят свечи, повсюду расставлены кованые изделия ручной работы. Как уютно и атмосферно… Захожу внутрь, везде зеркала, белая керамическая посуда, аромат кофе, и радушная хозяйка встречает гостей. Говорю, как же у вас хорошо, мечтаю, чтобы в Петербурге было такое же место…

