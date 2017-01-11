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11 января 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Лечение зубов без пломб скоро станет реальностью
Восстановить зуб, пораженный кариесом, поможет препарат гликогенсинтаза-3, который применяется при лечении болезни Альцгеймера.
Ученые из стоматологического Института королевского колледжа в Лондоне нашли новый способ лечения зуба без применения зубных пломб. Как выяснилось, препарат гликогенсинтаза-3, который применяется при лечении болезни Альцгеймера, способен стимулировать рост стволовых клеток, содержащихся в пульпе зуба и создать новый дентин – минерализованный материал, который защищает зуб. Причем, новый дентин может заполнять большие полости, уменьшая потребность в пломбировании или цементировании зубных каналов, сообщает РИА АМИ.
Основной недостаток современных методов стоматологии состоит в том, что зубы, прошедшие процесс сверления, более подвержены инфекциям, а пломбы нуждаются в замене, так как при новом поражении зуба стоматологи должны удалить старую пломбу и заново зацементировать вылеченную область. Многократное лечение зуба в итоге приводит к разрастанию высверленного участка. В итоге это не позволяет сохранить зуб. Новый метод, стимулируя естественное восстановление дентина, устраняет все эти проблемы, сохраняя зубы даже после нескольких процедур лечения.

Лекарственное вещество помещается в канал с помощью биодеградирующих коллагеновых губок, что позволяет доставить к пораженному месту низкую дозу препарата, необходимую для эффективного воздействия. С течением времени губки распадаются, уступая место новому дентину, который в итоге обеспечивает полное естественное восстановление зубной ткани.

Простота такого подхода делает его идеальным методом лечения больших полостей, а так как препарат, применяемый при новом методе, уже опробован в ходе клинических испытаний лечения болезни Альцгеймера, то его применение в стоматологических клиниках может начаться уже в ближайшем будущем.

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