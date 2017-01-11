Лечение зубов без пломб скоро станет реальностью

Основной недостаток современных методов стоматологии состоит в том, что зубы, прошедшие процесс сверления, более подвержены инфекциям, а пломбы нуждаются в замене, так как при новом поражении зуба стоматологи должны удалить старую пломбу и заново зацементировать вылеченную область. Многократное лечение зуба в итоге приводит к разрастанию высверленного участка. В итоге это не позволяет сохранить зуб. Новый метод, стимулируя естественное восстановление дентина, устраняет все эти проблемы, сохраняя зубы даже после нескольких процедур лечения.Лекарственное вещество помещается в канал с помощью биодеградирующих коллагеновых губок, что позволяет доставить к пораженному месту низкую дозу препарата, необходимую для эффективного воздействия. С течением времени губки распадаются, уступая место новому дентину, который в итоге обеспечивает полное естественное восстановление зубной ткани.Простота такого подхода делает его идеальным методом лечения больших полостей, а так как препарат, применяемый при новом методе, уже опробован в ходе клинических испытаний лечения болезни Альцгеймера, то его применение в стоматологических клиниках может начаться уже в ближайшем будущем.