  • 10 Январь 2017
USD 10.01.2017 59.8961 +59.8961
USD ММВБ 14:17 59.87380  
EUR 10.01.2017 63.1125 +63.1125
EUR ММВБ 14:17 63.3980  
Нефть($) .. +
Нефть(p) .. 0.00 +0.00
Мэрил Стрип, кредиты и золотая статуя Захарова прокомментировала слова Мэрил Стрип о Трампе Суд продлил домашний арест экс-министра Минэкономразвития Улюкаева Ансамбль песни и пляски имени Александрова объявил новый набор
10 января 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
В Петербурге стали реже умирать от хронической обструктивной болезни легких
Благодаря ежегодным закупкам лекарств и дополнительного лекарственного обеспечения за счет городского бюджета, смертность от этого заболевания в Северной столице снизилась в два раза.
В 2017 году число пациентов с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), получающих длительную кислородотерапию в домашних условиях, достигло 285 человек. Благодаря ежегодным закупкам кислородных концентраторов для использования в домашних условиях и дополнительного лекарственного обеспечения за счет городского бюджета, смертность от этого заболевания в Петербурге снизилась на 50%, передает «ДокторПитер».
С тех пор, как в 2014 году соответствующие изменения были внесены в «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» кислородные концентраторы ежегодно получали по 100 человек. В конце 2016 года за счет средств городского бюджета было приобретено еще 85 концентраторов, сообщила изданию главный пульмонолог Петербурга Ольга Титова:

- Впервые за последние 10 лет у нас вдвое снизилась смертность. Это произошло благодаря организации длительной кислородотерапии для пациентов с хронической обструктивной болезнью легких. Кроме того, с 2015 года в Петербурге законодательно закреплено дополнительное лекарственное обеспечение за счет регионального бюджета пациентов с ХОБЛ. Такой региональной льготы нет ни в одном субъекте РФ. Это сыграло огромную роль в поддержании здоровья людей, страдающих тяжелыми формами тяжелого заболевания.

Семь домов на Васильевском останутся без тепла из-за ремонта трубы Петербуржцы собирают подписи против передачи Исаакиевского собора РПЦ Юсуповский дворец вошел в топ-50 объектов «темного туризма» Петербургский ЗакС потратит 439 млн рублей на машины для депутатов
Смольный: Стоимость строительства "Зенит-арены" не увеличилась из-за нового контракта Йоан Молло официально перешел в «Зенит» На Удельном проспекте 45 жилых домов остались без тепла В петербургской подземке погиб 22-летний мужчина, упавший на рельсы
В Петербурге 10 января днем ожидается мокрый снег и сильный ветер Петербург стал самым популярным у туристов городом в Рождество Пять памятников Петербурга, автором которых стал Альберт Чаркин Йоан Молло перейдет в «Зенит» за 3,5 млн евро

 
Made on
Tilda
 

сделано в spbnews

© Создано ОАО Spbnews, 2001-2016. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой