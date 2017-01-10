В Петербурге стали реже умирать от хронической обструктивной болезни легких

С тех пор, как в 2014 году соответствующие изменения были внесены в «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» кислородные концентраторы ежегодно получали по 100 человек. В конце 2016 года за счет средств городского бюджета было приобретено еще 85 концентраторов, сообщила изданию главный пульмонолог Петербурга Ольга Титова:- Впервые за последние 10 лет у нас вдвое снизилась смертность. Это произошло благодаря организации длительной кислородотерапии для пациентов с хронической обструктивной болезнью легких. Кроме того, с 2015 года в Петербурге законодательно закреплено дополнительное лекарственное обеспечение за счет регионального бюджета пациентов с ХОБЛ. Такой региональной льготы нет ни в одном субъекте РФ. Это сыграло огромную роль в поддержании здоровья людей, страдающих тяжелыми формами тяжелого заболевания.