Как и с помощью чего прогнозируют погоду в Петербурге

Рабочий день современного метеоролога начинается в 8 часов утра. С этого времени нужно успеть проанализировать огромное количество информации, которая поступает из Метеостанции. Затем по определенным таблицам, графикам и схемам, которые предоставляет компьютер, метеоролог составляет прогноз на следующие сутки. Его обсуждение с другими коллегами идет до 11 часов утра. Готовятся бланки, которые будут передаваться в главное управление в Москве, заполняются данные. Далее они высылаются в столицу, обязательно к 12 часам, потому что ровно в полдень прогноз на следующий день должен быть известен всей стране и каждому региону.



В это же время в Петербурге идет переработка, тиражирование информации в разных видах и ее передача на радио, телевидение, в комитеты, Смольный, МЧС и так далее. Прогнозы выпускаются в виде бюллетеней, и распространяются во все органы в Петербурге и Ленобласти. Их также публикуют на официальном сайте Росгидрометцентра, где вы сами можете видеть их каждый день.



После полудня идет более специализированная работа, которая задействована на потребителя и его заказ. Это все те же строительные компании, водоканалы, энергетики и другие. Бланки у синоптиков готовы, они их заполняют практически на автомате.



Вся информация: штормовая, предупреждения, туманы, ветер, локаторы, спутники, автоматические метеостанции – перед глазами синоптика, чтобы ничего не потерять и не упустить. Картами обвешана одна из стен напротив экранов, она наглядно демонстрирует, откуда к нам приближаются циклоны и антициклоны, и как далеко они могут зайти.



В зависимости от типа прогноза, к каждому из них прикреплен свой человек. Один следит и предоставляет прогнозы для Петербурга и Ленобласти, другие два следят за Финским заливом и Ладожским озером соответственно, составляя разные прогнозы для этих водоемов. За прогнозы об уровне воды в Балтике, на Финском заливе, Невской губе отвечает совершенно другой человек, как и за прогнозы на трое, пять, семь и десять суток.

