До самого романтичного забега Петербурга осталось 100 дней

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Хотите увидеть, как луна купается в море, а на рассвете небо сливается с Финским заливом?
В самую короткую ночь в году, с 22 на 23 июня, в Сестрорецке состоится 4-й ежегодный трейл «БЕЛАЯ НОЧЬ». Традиционно соревнования пройдут в двух дисциплинах: бег и скандинавская ходьба. Участники могут выбрать длину дистанции: 10 или 20 км. Перед основным стартом пройдет уникальный фановый пижамный забег на 2 км. Главное условие пижамного забега – бежать, в чем спишь!
Основной забег стартует в полночь и проходит вдоль кромки Финского залива.
На финише вас будет ждать восход. Или вы его...
Расписание трейла
22 июня 2019 (суббота)
20:00 – 23:00
Выдача стартовых номеров
21:00 – 23:00
Развлекательная программа
23:00
Старт Пижамного забега
23:40 – 00:00
Парад открытия соревнований
23 июня 2019 (воскресенье)
00:00
Старт
01:00 – 04:00
Финиш участников
03:00 – 04:00
Развлекательная программа
04:00
Подведение итогов
06:00
Закрытие соревнований
Трейл «БЕЛАЯ НОЧЬ» 2019 – это:

Романтичный берег Финского залива
Трасса, подходящая профессиональным спортсменам, любителям и даже новичкам
Бег под мягкий шепот волн
Медали и подарки для всех участников трейла
Более 40 комплектов наград (в том числе специальная номинация и абсолютная победа)
Разнообразный призовой фонд
Гостевая зона с впечатляющей программой
Уникальный фановый забег в пижамах на 2 км
И многое-многое другое
О трейле

Трейл « БЕЛАЯ НОЧЬ» будет интересен не только спортсменам, но и семьям, друзьям и группам поддержки. Для болельщиков на протяжении всего трейла будет работать зона с интерактивными развлечениями и программой.



Успейте подать заявку до повышения стоимости. До 1 апреля стоимость участия в трейле – 1400 рублей.

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ПИЖАМНЫЙ ЗАБЕГ
Традиционно перед основным стартом мы проведем фановый «Пижамный забег» на дистанцию 2 км! Долой сонливость, бодрость в массы! Будем просыпаться на бегу!

Приходи в чем спишь – в пижаме, в ночной сорочке, ночнушке или спальном мешке. Можешь взять с собой любимую подушку, плюшевого мишку, спальный колпак или маску для сна.
Кто может участвовать?
Любой желающий!

Сколько стоит участие?
400 рублей

Обязательно ли быть в пижаме?
Не обязательно, но приветствуется! А обладатель самого креативного спального костюма получит особенный подарок!

• Будут ли регистрироваться результаты всех участников?
«Пижамный забег» прежде всего фановое мероприятие, так что регистрация результатов не предусмотрена.

Как стать участником?
Подать заявку на нашем сайте. В день мероприятия на стойке регистрации вы сможете получить свой стартовый номер.

По всем вопросам:
Менеджер проекта: Алёна Мухина
Телефон: +7 (931) 270-00-25
E-mail: mukhina@spbnews.ru
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