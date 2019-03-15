До самого романтичного забега Петербурга осталось 100 дней

В самую короткую ночь в году, с 22 на 23 июня, в Сестрорецке состоится 4-й ежегодный трейл «БЕЛАЯ НОЧЬ». Традиционно соревнования пройдут в двух дисциплинах: бег и скандинавская ходьба. Участники могут выбрать длину дистанции: 10 или 20 км. Перед основным стартом пройдет уникальный фановый пижамный забег на 2 км. Главное условие пижамного забега – бежать, в чем спишь!