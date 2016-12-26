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26 декабря 2016
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Обнаружены новые связи генов и болезней
В ходе самого крупного на сегодняшний день исследования генома человека удалось выявить неизвестные ранее варианты генов, потенциально связанные с различными болезнями.
Ученые сопоставили информацию о геномах людей с данными их электронных медицинских карт. Всего было проанализировано около 50 тысяч геномов. Исследование позволило выявить неизвестные ранее варианты генов, потенциально связанные с различными болезнями, передает polit.ru.
В частности, авторы сообщают, что приблизительно у одного человека из 250 имеются варианты генов, статистические связанные с высокой вероятностью сердечных приступов и инсультов. Но люди, не зная об этом, не получают адекватной профилактической помощи.

Чтобы обнаружить редкие генетические варианты, две организации из США: Geisinger Health Care System и Regeneron Pharmaceuticals – провели секвенирование у 50726 пациентов их экзома, части генома, которая непосредственно кодирует белки. Хотя сам экзом занимает всего 1 % генома, мутации в экзоме составляют до 85 % от всех мутаций, связанных с болезнями.

Участниками исследования стали добровольцы, согласившиеся представить ученым данные своих медицинских карт для изучения картины их здоровья за длительный срок. Они были жителями Пенсильвании, 98% из них были европейского происхождения, средний возраст участников составил 61 год. Итоги исследования опубликованы в двух статьях журнала Science.

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