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21 декабря 2016
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Найден новый способ диагностики диабета и болезни Альцгеймера
Новое исследование ученых из Университета Айовы подтверждает, что плохое физическое здоровье может увеличить вероятность развития слабоумия.
Специалисты полагают, что измерение в мозге уровней определенного химического вещества под названием аутотаксин может предсказать вероятность развития болезни Альцгеймера в дальнейшей жизни. Высокие уровни аутотаксина были обнаружены в головном мозге людей, страдающих ожирением, которое зачастую приводит к развитию сахарного диабета 2 типа. Тем не менее, большое количество этого фермента, который находится в защитной жидкости вокруг мозга, также было выявлено у людей, страдающих от потери памяти. По словам экспертов, диабет заставляет мозг использовать меньше сахара в крови, что делает нейроны менее эффективными при обработке информации, передает «Вестник здоровья».
Чем выше концентрация аутотаксина в мозге, тем больше вероятность, что пациент страдает болезнью Альцгеймера и диабетом 2 типа. По словам исследователей, даже минимальные изменения в уровне аутотаксина — например, с 2 до 3 — увеличивают шансы получения диагноза «болезнь Альцгеймера» в 3,5-5 раз, а если говорить о диабете и преддиабетном состоянии — то в 4 раза.

Исследователи проанализировали данные 287 взрослых в возрасте от 56 до 89 лет. Было установлено, что фермент аутотаксин может помочь определить количество энергии, которое мозг использует для своей работы. Полученные результаты показали, что люди с низким уровнем данного фермента в мозге имели меньше нейронов в лобной и височной долях – регионах, связанных с памятью и исполнительными функциями. Эти участники хуже проходили тесты на память и были подвержены высокому риску развития болезни Альцгеймера.

Руководитель работы Ауриэль Вилетт пояснил, что их целью было найти метаболические биомаркеры болезней как можно ближе к мозгу, настолько близко, насколько это возможно без биопсии тканей. Ранее этой же научной группе удалось найти корреляцию между дегенерацией мозга и устойчивостью к инсулину, однако новый биомаркер за счет своей близости к мозгу дает значительно более точные результаты.

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