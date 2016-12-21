Найден новый способ диагностики диабета и болезни Альцгеймера

Чем выше концентрация аутотаксина в мозге, тем больше вероятность, что пациент страдает болезнью Альцгеймера и диабетом 2 типа. По словам исследователей, даже минимальные изменения в уровне аутотаксина — например, с 2 до 3 — увеличивают шансы получения диагноза «болезнь Альцгеймера» в 3,5-5 раз, а если говорить о диабете и преддиабетном состоянии — то в 4 раза.Исследователи проанализировали данные 287 взрослых в возрасте от 56 до 89 лет. Было установлено, что фермент аутотаксин может помочь определить количество энергии, которое мозг использует для своей работы. Полученные результаты показали, что люди с низким уровнем данного фермента в мозге имели меньше нейронов в лобной и височной долях – регионах, связанных с памятью и исполнительными функциями. Эти участники хуже проходили тесты на память и были подвержены высокому риску развития болезни Альцгеймера.Руководитель работы Ауриэль Вилетт пояснил, что их целью было найти метаболические биомаркеры болезней как можно ближе к мозгу, настолько близко, насколько это возможно без биопсии тканей. Ранее этой же научной группе удалось найти корреляцию между дегенерацией мозга и устойчивостью к инсулину, однако новый биомаркер за счет своей близости к мозгу дает значительно более точные результаты.