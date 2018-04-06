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Татьяна Буторина
Фриланс на выезде,
или анатомия современного делового пространства в коворкинге GrowUp
Как журналисты «Санкт-Петербург.ру» осваивали деловое пространство коворкинга.
Редакция «Санкт-Петербург.ру», как и многие компании, отказалась от офиса. В эпоху глобальной Сети мы, журналисты, можем позволить себе работать везде, где есть интернет. Но оказалось, что в работе из дома есть множество подводных камней. Сложно объяснить домочадцам, что ты занят зарабатыванием средств на жизнь и не можешь отвлекаться на решение бытовых проблем. Добиться понимания непросто и с домашними животными, которые начинают требовать повышенного внимания.

Есть еще одна проблема: специалисты, работающие дома, начинают испытывать недостаток делового общения. Встречаться в кафе – тоже не лучший вариант, так как там зачастую очень шумно, а традиционный офис вовсе не отвечает требованиям нашей профессии.

Тогда мы решили испытать на себе возможности коллективного офиса, или коворкинга. Для эксперимента выбрали новое деловое пространство в коворкинге GrowUp, который располагается недалеко от станции метро «Выборгская».
Коврокинг GrowUp на Большом Сампсониевском, 61, открылся в Петербурге всего год назад. Это самый большой коворкинг в городе, рассчитанный на 600 рабочих мест. GrowUp занимает три этажа, на третьем и четвертом этажах находятся офисы. Ежедневного его посещают около 500 человек.
Здесь мы оказались в огромном помещении, разделенном на две основные рабочие зоны: шумная с переговорными и тихая, где все погружены в работу и никто не отвлекает коллег разговорами.

Наша воссоединившаяся редакция нашла в коворкинге все необходимое для своей работы: высокоскоростной wi-fi, рабочие места, возможность бесплатно размножить и распечатать документы, а также кухню, где можно попить чай или кофе. А главное, мы, наконец, смогли позволить себе испытать роскошь живого делового общения.
В GrowUp могут объединяться люди не только разных профессий, но и разных режимов сна и бодрствования – совы и жаворонки
Наши выпускающие редакторы приступают к своим обязанностям рано утром и заканчивают поздно ночью. Журналисту тоже очень удобно появляться в офисе в разное время. Поэтому круглосуточный формат работы коворкинга GrowUp для редакции «Санкт-Петербург.ру» идеален.

Возможно, именно благодаря нестандартному режиму работы нам удалось избежать проблем с парковкой. В пиковое рабочее время припарковаться рядом с коворкингом может быть проблематично.

В силу своей профессии нам необходимо встречаться с людьми, брать у них интервью и комментарии. Домой спикера не позовешь, а в кафе музыкальный фон служит преградой для полноценной беседы: заглушает и отвлекает собеседника. Также нам нужно проводить планерки и совещания. В коворкинге есть переговорные для организации встреч, рассчитанные на 4, 6, 12 человек. В любой переговорной имеется стол и стулья, а конференц-зал оснащен настенным экраном, проектором, аудиосистемой, кликером-указкой.
Несмотря на то, что мы отказались от встреч в кафе, голодными не остались. Кроме того, что на кухне всегда можно приготовить себе вкусный кофе или чай, захватить печенье, разогреть принесенную еду в микроволновке, а по утрам полакомиться фруктами, прямо из коворкинга лестница ведет в столовую с отличной домашней едой по бюджетным ценам.

Нам, журналистам, очень удобно, когда под боком масса различных экспертов и полезных контактов, встреч и событий. Ведь и само слово «коворкинг» происходит от английского «co-working» – «совместно работающие». Предпринимателей, дизайнеров, копирайтеров, программистов, переводчиков, менеджеров интернет-магазинов – представителей разных специальностей, объединившихся под одной крышей, здесь называют резидентами.

Правда, такое соседство иногда может причинить дискомфорт. Вдруг привычную тишину в опенспейсе нарушают громкие телефонные разговоры менеджеров с их горячими продажами или «рабочий градус» представителей творческих специальностей зашкаливает и раздаются бурные обсуждения. Мы и сами таким иногда грешим, но до сих пор удавалось разрешать подобные ситуации неодобрительным «тссс» от коллег по коворкингу.
Коворкинг GrowUp, позиционирующий себя как акселератор, стремится к тому, чтобы объединенные в новом деловом пространстве люди разных специальностей могли прокачать себя в каких-то областях – узнали что-то новое. Для этого сотрудники коворкинга организовывают мероприятия на разные темы. Например, в марте в GrowUp прошел MeetDays, на тему СМИ. Среди спикеров были представители современных изданий: главный редактор портала Peterburg2.ru Наталья Арефьева, главред газеты «Комсомольская правда» в Петербурге Светлана Левинтас, заместитель главного редактора газеты Metro Святослав Тарасенко и многие другие. Сейчас коворкинг готовит новое мероприятие – FuckUp Night для молодых предпринимателей. Его цель – объединить начинающих бизнесменов и дать им возможность обменяться непростым опытом в создании своего дела.
Рабочие места в коворкинге можно арендовать ежедневно, ежемесячно, купить абонемент на 10 посещений, а можно вообще прийти работать ночью. Здесь спокойно могут объединяться не только люди разных профессий, но и люди разных режимов сна и бодрствования – совы и жаворонки. Одним словом, работать можно все 24 часа в сутки семь дней в неделю. А как же сон? Оказывается, и эту проблему собираются решить. Такое модное веяние, как капсула для сна, может быть использовано и в деловом пространстве. Администратор GrowUp Регина Абакаева рассказала «Санкт-Петербург.ру», что в новых точках коворкинга рассматривается возможность появления сонных модулей.
Серьезные ребята из компании NeuroCRM, занимающиеся внедрением систем автоматизации бизнес-процессов, с раннего утра и до позднего вечера увлечены рабочим процессом в GrowUp.
«Год назад мы были стартапом и работали в офисе в центре города. Сейчас мы переехали сюда и заняли уже два офиса. Нас полностью устраивает инфраструктура коворкинга. Хорошо, что здесь проводят мероприятия, в которых у нас появляется возможность услышать мнения экспертов по разным вопросам. Мы тоже планируем в будущем использовать этот инструмент коммуникации с нашей потенциальной аудиторией»
Семен Шумейко
Руководитель компании NeuroCRM
«Я могу позволить себе работать удаленно. Вот только дома у меня категорически не получается концентрироваться, несмотря на то, что дома спокойно и свободно. Я считаю, что пока я не вышел на улицу, день не начался. Этот коворкинг довольно недорогой и здесь есть рабочая атмосфера, а также удобные столы и стулья. Я посещал разные коворкинги. Для меня его выбор зависит от настроения. Например, если мне нужно чем-то плотно позаниматься весь день и не отвлекаться, то я приду сюда. Здесь я два-три дня в течение последних двух месяцев. Я беру абонемент лишь на десять дней, потому что не люблю быть привязанным к одному месту»
Павел Краснов
Web-разработчик
«Мы работаем здесь уже месяц. Тут интереснее, чем в нашем бывшем офисе. Здесь удобное распределение зон. В отдельном кабинете мы можем переговариваться с сотрудниками, но, если там становится шумно, то можно выйти и поработать в тихой зоне»
Евгений Богданов
Сотрудник NeuroCRM
Одни сутки работы (24 часа) стоят 600 рублей, лишь ночной доступ с 20:00 до 10:00 – 420 рублей. Круглосуточный абонемент на десять дней, действующий в течение трех месяцев, можно приобрести за 3000 рублей, а свободное посещение в течение одного месяца обойдется в 6000 рублей. Более подробные данные о стоимости мест можно посмотреть здесь http://growup-coworking.ru/content/tseny/. В GrowUp можно прийти в любое время, но, если у вас еще нет абонемента, а касса уже закрылась (она работает с 8:00 до 20:00), то в остальное время суток посещение можно оплатить через Сбербанк.

Сейчас в GrowUp приходят не только фрилансеры, но и целые организации. На этой площадке развиваются как небольшие стартапы, так и крупные компании: TextBack, «Геодетика», Molex, StorVerk.
Мы уже продали все места, поэтому планируем расширяться и открыть новую площадку. Сейчас рассматриваем варианты на севере, юге и в центре города.
Мария Фролова, директор по маркетингу GrowUp
GrowUp – это первый коворкинг, разработанный экспертами группы компаний Becar Asset Management. NAI Becar является российским подразделением глобальной компании NAI Global, у которой работают 400 офисов в 55 странах мира. NAI Global – глобальный брокер коммерческой недвижимости. Годовой оборот NAI Global составляет 45 млрд долларов.
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