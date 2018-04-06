Редакция «Санкт-Петербург.ру», как и многие компании, отказалась от офиса. В эпоху глобальной Сети мы, журналисты, можем позволить себе работать везде, где есть интернет. Но оказалось, что в работе из дома есть множество подводных камней. Сложно объяснить домочадцам, что ты занят зарабатыванием средств на жизнь и не можешь отвлекаться на решение бытовых проблем. Добиться понимания непросто и с домашними животными, которые начинают требовать повышенного внимания.
Есть еще одна проблема: специалисты, работающие дома, начинают испытывать недостаток делового общения. Встречаться в кафе – тоже не лучший вариант, так как там зачастую очень шумно, а традиционный офис вовсе не отвечает требованиям нашей профессии.
Тогда мы решили испытать на себе возможности коллективного офиса, или коворкинга. Для эксперимента выбрали новое деловое пространство в коворкинге GrowUp
, который располагается недалеко от станции метро «Выборгская».