Несмотря на то, что мы отказались от встреч в кафе, голодными не остались. Кроме того, что на кухне всегда можно приготовить себе вкусный кофе или чай, захватить печенье, разогреть принесенную еду в микроволновке, а по утрам полакомиться фруктами, прямо из коворкинга лестница ведет в столовую с отличной домашней едой по бюджетным ценам.



Нам, журналистам, очень удобно, когда под боком масса различных экспертов и полезных контактов, встреч и событий. Ведь и само слово «коворкинг» происходит от английского «co-working» – «совместно работающие». Предпринимателей, дизайнеров, копирайтеров, программистов, переводчиков, менеджеров интернет-магазинов – представителей разных специальностей, объединившихся под одной крышей, здесь называют резидентами.



Правда, такое соседство иногда может причинить дискомфорт. Вдруг привычную тишину в опенспейсе нарушают громкие телефонные разговоры менеджеров с их горячими продажами или «рабочий градус» представителей творческих специальностей зашкаливает и раздаются бурные обсуждения. Мы и сами таким иногда грешим, но до сих пор удавалось разрешать подобные ситуации неодобрительным «тссс» от коллег по коворкингу.

