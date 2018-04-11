Все оборудование, использованное оператором на «Санкт-Петербург Арене», прошло проверку боем на Чемпионате Европы 2016 года во Франции. Единственное отличие в том, что конфигурация техники, то есть количество и качество аппаратуры, в Северной столице было мощнее, чем у французов. Это связанно с тем, что тарифы «МегаФона» более доступны, чем предложения в Европе, поэтому потребление мобильного трафика абонентами в РФ существенно больше, чем у европейских коллег. Кроме того, количество трафика постоянно растет и сегодня потребности абонентов выше, чем в 2016 году.



«МегаФон» обеспечил «Санкт-Петербург Арену» и инфраструктурой фиксированной – то есть обычной проводной – связи. Это было сделано для персонала стадиона, комментаторов, службы охраны и других людей, работающих на футбольном матче или другом массовом мероприятии на арене.

