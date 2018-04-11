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Михаил Грачев
Связь для ярких эмоций:
все о телеком-инфраструктуре
на «Санкт-Петербург Арене»
Каждый раз болельщики передают тысячи гигабайт эмоций на скорости до 300 мегабит в секунду с главного городского стадиона. Мы узнали, что скрывается под куполом «Санкт-Петербург Арены» и как «техническая начинка» помогает всегда быть на связи.
Фото: Oleg Bkhambri (Voltmetro)
Что такое футбольный матч с точки зрения оператора сотовой связи? Количество абонентов на стадионе во время матчей сопоставимо с населением небольшого города. 68 тысяч человек, у которых во время мероприятия должна быть возможность в любой момент позвонить кому захочется, написать SMS или отправить голосовое сообщение в мессенджере с радостными криками других болельщиков о забитом голе.

На прошедшем Кубке Конфедераций только абоненты «МегаФона» наговорили более 25,5 тысяч часов, а это почти три года безостановочного телефонного разговора. Чтобы футбольные фанаты были на связи во время матчей, инженерам «МегаФона» – именно этот оператор занимался техническим оснащением «Санкт-Петербург Арены» – пришлось как следует потрудиться.
Факт
За три матча Кубка Конфедераций на «Санкт-Петербург Арене», прилегающей территории и в фан-зоне абоненты «МегаФона» проговорили по мобильным телефонам более 25 500 часов и сгенерировали свыше 10 000 ГБ интернет-трафика.
Специалисты оператора применили уникальное для России решение: расположили аппаратную с 96 радиомодулями и 24 базовыми станциями на площади более 250 квадратных метров за пределами стадиона. Это снижает нагрузку электрических сетей на стадион и автоматически решает вопрос с отведением тепла, которое генерируется оборудованием, – одна базовая станция в небольшой комнате нагреет воздух до 60 градусов по Цельсию.

Под куполом арены и в подтрибунных помещениях установили около 450 антенн, которые обрабатывают сигналы абонентов. Радиус действия таких антенн небольшой, но они обеспечивают высокое качество связи. Их можно сравнить с фонарями, которые бьют широким и мощным лучом. Такой способ организации инфраструктуры на массовом мероприятии – оптимальный. Абоненты на стадионе, словно гости на домашней вечеринке: разбившись на пары и группы, болтают в разных уголках одной комнаты, и диалог одних неизбежно мешает общению других. Общий шум, который создается говорящими, на языке профессионалов называется интерференция. Благодаря специальным антеннам, которые использовал «МегаФон», на футбольной арене образуется множество «переговорных комнат», что снижает интерференцию и повышает качество связи.
Антенны соединены с аппаратной при помощи удаленных модулей – специализированных усилителей сигнала. 86 штук установлены на стадионе, а 28 работают на подходе. Они конвертируют радиосигналы от абонентов всех операторов в оптические, которые, пройдя по кабелю до аппаратной, уже радиомодулями снова превращаются в радиосигналы и поступают на базовую станцию нужного оператора. Та в свою очередь решает, в какой район отправить сигнал. На «Санкт-Петербург Арене» такие удаленные модули образуют 32 соты.
Магия технологий: как работает мобильная связь
«Санкт-Петербург.ру» разобрался в том, как 68 тысяч зрителей на «Санкт-Петербург Арене» могут одновременно говорить с другими людьми на расстоянии в тысячи километров.
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Максимальное энергопотребление системы сотовой связи на стадионе может достигать 310 киловатт энергии, что сопоставимо с месячным расходом двух-трех жилых квартир. Аппаратную обеспечивают электричеством два не связанных друг с другом кабеля. «МегаФон» подстраховался на случай нештатной ситуации: при необходимости можно максимально оперативно перевести нагрузку с одного кабеля на другой и обеспечить полноценное питание оборудования.
Факт
На трех матчах Кубка Конфедераций за игроками на футбольном поле «Санкт-Петербург Арены»наблюдали около 140 тысяч болельщиков, и почти у половины из них в телефонах были SIM-карты «МегаФона». Скорость передачи данных в LTE в среднем была на уровне 40 Мбит/с.
Есть решение и на случай обрыва кабеля, который обеспечивает работу сети. От аппаратной разными путями отходит два комплекта таких кабелей, так что в случае обрыва одного из них другой беспрепятственно примет на себя всю нагрузку.

Кабелей только на «Санкт-Петербург Арене» хватило бы, чтобы проложить вдоль рельсов синей ветки метро, – их суммарная длина составляет 70 км. В масштабах страны цифры, конечно, еще больше: 11 тысяч километров волоконно-оптических линий связи, использованных «МегаФоном» на Кубке Конфедераций в России, можно было бы протянуть между Калининградом и Владивостоком, сделав пару крупных петель в центре Москвы и Иркутска.
Тест связи
«МегаФон» в феврале 2017 года протестировал сеть на стадионе «Санкт-Петербург Арена» в рамках двух мероприятий.
40%
Вырос голосовой трафик по сравнению с обычным днем
В первый раз новый стадион принял около 10 000 посетителей
30%
Увеличился трафик передачи данных
100%
Почти двукратный рост голосового трафика по сравнению с обычным днем
На втором мероприятии на стадионе было уже около трех десятков тысяч человек
115%
Вырос трафик передачи данных
Полностью укомплектованный стадион «Санкт-Петербург Арена» был готов принимать матчи Кубка Конфедераций, но необходимо было установить еще более 50 антенн по периметру стадиона, ведь кто-то не успеет поделиться эмоциями во время матча, кому-то необходимо вызвать такси, а кто-то потеряет в толпе друга. Установка этих антенн ознаменовала окончательное создание уникальной распределенной антенной системы на «Санкт-Петербург Арене».

Каждая деталь в масштабной инфраструктурной системе была рассчитана заранее. Зная поведение абонентов на спортивных мероприятиях, благодаря опыту проведения Олимпиады в Сочи и Чемпионата мира по хоккею, специалисты «МегаФона» заблаговременно поняли, какое оборудование и в каком количестве потребуется на новом стадионе.
Когда мы готовились к строительству этого объекта, изучали тренды по использованию трафика. Например, после гола все сразу хотят поделиться этим событием, и тут же возникает огромная, как цунами, волна трафика. Нашей задачей в том числе было обеспечить максимально качественное обслуживание в такие моменты, когда трафик в четыре раза превышает обычный разговорный фон.
Сергей Долгих, старший инженер планирования радиосетей по Петербургу и Ленобласти компании «МегаФон»
Все оборудование, использованное оператором на «Санкт-Петербург Арене», прошло проверку боем на Чемпионате Европы 2016 года во Франции. Единственное отличие в том, что конфигурация техники, то есть количество и качество аппаратуры, в Северной столице было мощнее, чем у французов. Это связанно с тем, что тарифы «МегаФона» более доступны, чем предложения в Европе, поэтому потребление мобильного трафика абонентами в РФ существенно больше, чем у европейских коллег. Кроме того, количество трафика постоянно растет и сегодня потребности абонентов выше, чем в 2016 году.

«МегаФон» обеспечил «Санкт-Петербург Арену» и инфраструктурой фиксированной – то есть обычной проводной – связи. Это было сделано для персонала стадиона, комментаторов, службы охраны и других людей, работающих на футбольном матче или другом массовом мероприятии на арене.
Для гарантированной возможности болельщикам и сотрудникам стадиона беспрепятственно общаться «МегаФон» использовал собственную разработку – систему умный дом «Life Control». Оборудование на стадионах «Санкт-Петербург Арена» и «Казань Арена», «Фишт» в Сочи и «Открытие-Арена» в Москве охранялось умной системой в режиме 24/7. Датчики движения, видеокамеры, датчики открывания дверей – всего 53 комплекта различных «умных» устройств – обеспечили сохранность аппаратуры.
Это система изначально разрабатывалась для наших абонентов, но и мы сумели найти ей достойное применение. Любой человек может использовать это решение у себя дома: видеокамеры, различные датчики – от протечек воды до контроля состояния розеток.
Валентин Полозенко, директор Единого центра управления сетью в Петербурге
В изобретательности относительно использования системы «Life Control» с «МегаФоном» достойно соперничают сами абоненты: настраивают систему так, что датчик ухода за растениями определяет сухую почву и сам запускает поливочную систему, или же датчик температуры определяет, что в доме довольно прохладно, и усиливает отопление.

«МегаФон» наблюдает не только за сохранностью оборудования, но также постоянно контролирует состояние инфраструктуры. За работой сети пристально следят специалисты Единого центра управления сетью, которые всегда готовы как к решению проблем непосредственно с техникой, так и к сложным программным изменениям настройки оборудования.
Факт
Для бесперебойной работы сети на стадионе «Санкт-Петербург Арена» «МегаФон» установил более сотни приемопередатчиков, подключенных к 450 антеннам с использованием более 800 различных устройств сложения сигналов, проложил более 40 км кабелей и смонтировал аппаратную для размещения оборудования общей площадью 250 кв. метров.
Колоссальная работа, проведенная связистами на стадионе, позволила любому зрителю на трибунах запечатлеть самые яркие моменты. Для кого-то это стал выход на поле пятикратного обладателя золотого мяча, капитана сборной Португалии Криштиану Роналду, а для кого-то – победа Германии над чилийской сборной: пока немецкие фанаты делились радостной новостью в соцсетях, чилийские болельщики, преодолевшие океан и тысячу километров суши, смогли разделить горечь поражения с теми, кто болел за своих дома.
Но впереди еще более яркие моменты: «Санкт-Петербург Арена» станет одной из ключевых площадок на Чемпионате мира по футболу в этом году. Кубок Конфедераций стал для «МегаФона» своего рода репетицией перед ЧМ 2018. В 11 городах оператор обеспечивает строительство, подготовку и эксплуатацию технической телекоммуникационной инфраструктуры, а в некоторых городах проведения планирует построить тестовые зоны 5G и первым в мире установить новые технологические рекорды.
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