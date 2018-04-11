В изобретательности относительно использования системы «Life Control» с «МегаФоном» достойно соперничают сами абоненты: настраивают систему так, что датчик ухода за растениями определяет сухую почву и сам запускает поливочную систему, или же датчик температуры определяет, что в доме довольно прохладно, и усиливает отопление.
«МегаФон» наблюдает не только за сохранностью оборудования, но также постоянно контролирует состояние инфраструктуры. За работой сети пристально следят специалисты Единого центра управления сетью
, которые всегда готовы как к решению проблем непосредственно с техникой, так и к сложным программным изменениям настройки оборудования.