Петербург: в центре мобильной связи

«Я отвечал за три игры, две из которых проходили в один день. Помню, что были перегрузки по радиочасти (большая нагрузка на оборудование, отвечающее за голосовую связь, – прим. ред.), особенно в перерыве, но специалисты на месте моментально сделали соответствующие настройки. К Чемпионату мира 2018 мы подходим с учетом всего накопленного опыта», – рассказывает один из оперативных дежурных Владимир Нифашев.



Наша экскурсия по ЕЦУСу проходит в обычный рабочий день, поэтому Валентин Полозенко показывает и объясняет, что происходит на видеостене мониторингового центра в штатном режиме: «Вот это интерактивная карта, которая измеряет более 30 показателей функционирования сети и отражает текущее агрегированное состояние сети в каждом субъекте страны. Она очень чувствительная, малейшее изменение приводит к срабатыванию триггера, и карта меняет свой цвет».

