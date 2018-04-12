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Михаил Грачев
Петербург: в центре мобильной связи
Журналист «Санкт-Петербург.ру» посетил Единый центр управления сетью «МегаФона» и узнал, почему он так необходим не только Северной столице, но и всей стране.
В фантастических фильмах зачастую мелькает аппаратура будущего, как ее представляют себе кинематографисты: огромная стена-экран, где отображаются видео с другого конца света, мелькают графики, диаграммы, цифры. В Едином центре управления сетью (ЕЦУС) компании «МегаФон» такое будущее уже наступило.

ЕЦУС был построен в апреле 2014 года. Раньше мониторинг сети выполняли многочисленные подразделения «МегаФона» в филиалах. Теперь их фактически собрали в одно подразделение, которое полностью управляет сетью и координирует действия «полевых» инженеров и подрядных организаций на местах. ЕЦУС «МегаФона» размещен на двух площадках: в Петербурге и Самаре. Они охватывают работу сети по всей России, нагрузка в штатном режиме между городами поделена поровну.
Особое место в работе мониторингового центра «МегаФона» занимает поддержка таких мероприятий, как Кубок Конфедераций и Чемпионат мира по футболу 2018
В штатном режиме каждая из площадок делит рабочую нагрузку пополам. Но в случае форс-мажора – природной катастрофы, чрезвычайной ситуации – одна из площадок всего за 15 минут может забрать весь функционал и продолжить мониторинг всей страны. В «МегаФоне» говорят, что для создания ЕЦУС использовали лучшую мировую практику консолидации мониторинга и управления сетью.

Представьте помещение площадью более двухсот квадратных метров, где аккуратные ряды рабочих мест все как один сориентированы на видеостену. Интерьер достоин того, чтобы стать декорациями для пункта управления в кино о межпланетных телепортациях.
Каждый день c систем управления и мониторинга поступает от 15 до 17 миллионов различных сообщений из сети, которые отправляются в зонтичную систему мониторинга. Большая их часть анализируется автоматически. Путем множества корреляций эти сообщения объединяются в более значимые инциденты или классифицируются как штатное поведение оборудования. Те инциденты, которые можно сразу отправить ответственному исполнителю, автоматически поступают в работу.
Например, где-то на просторах нашей Родины строительная техника порвала оптический кабель. В ЕЦУС моментально поступает множество информационных сообщений от физического уровня до уровня приложений и сервисов. Система автоматически анализирует эту информацию и делает заключение о том, что порван кабель на определенном участке, за эту трассу отвечает бригада регионального отделения конкретного города, сегодня там дежурит такой-то специалист. Далее интеллектуальная система звонит дежурному в указанное подразделение и сообщает детали происшествия. Сотрудники выезжают устранять разрыв.
Валентин Полозенко
До недавнего времени он возглавлял ЕЦУС, а теперь является директором по развитию сети «МегаФона». Его бы легко взяли и на роль командора даже в настоящей космической флотилии.
Особое место в работе специалистов мониторингового центра «МегаФона» занимает поддержка массовых мероприятий, таких, например, как прошедший летом Кубок Конфедераций или грядущий Чемпионат мира по футболу – 2018.

Все начинается с масштабной и всесторонней подготовки. При подготовке к Кубку Конфедераций на четырех стадионах – «Санкт-Петербург Арена», «Казань Арена», «Открытие Арена» в Москве и «Фишт» в Сочи – тщательно проверялось качество покрытия, при необходимости его оптимизировали или увеличивали емкость сети для пропуска огромного объема трафика, свойственного таким массовым событиям. Чтобы исключить вероятность ухудшения качества предоставляемых сервисов из-за резкого увеличения нагрузки на сеть, «МегаФон» обеспечивает такие важные объекты, как стадионы, двойным или даже тройным резервированием. Так исключаются любые, даже форс-мажорные ситуации. Помимо инфраструктуры для оказания услуг мобильной и фиксированной связи «МегаФон» предоставляет организаторам каналы для телетрансляции.
На этом подготовка не заканчивается: большая бригада специалистов «МегаФона» неустанно отрабатывала самые различные ситуации накануне главного футбольного события 2017 года. Полноценная проверка на прочность происходила во время официальных и неофициальных тестовых мероприятий. Лучшие инженеры съезжались из региональных отделений компании к местам проведения Кубка Конфедераций, чтобы обеспечить максимально качественную инфраструктуру на объектах для болельщиков со всего мира, причем не только на стадионах, но и на всех сопутствующих объектах вроде тренировочных центров, центров выдачи паспортов болельщика и точек прилета. Как итог: на стадионах работали инженеры, которые безупречно знали все тонкости организации связи на своем объекте.
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В ЕЦУС во время каждого матча на огромной видеостене выделялась зона под проходящую игру, где несколько специалистов следили только за тем, что происходит с сетью на стадионе.

Помимо усиленного контроля за спортивными объектами в ЕЦУСе работали бригады оперативников из штата службы эксплуатации сети «МегаФона». Между специалистами обеих служб была налажена видеосвязь. Таким образом, действия были максимально скоординированы. С помощью измерительных комплексов сотрудники «МегаФона» мониторили состояние сети и при необходимости корректировали настройки сети базовых станций.
Кубок Конфедераций в цифрах
600
Столько сотрудников «МегаФона» участвовали в подготовке и мониторинге инфраструктуры связи во всех городах, где проходили матчи Кубка Конфедераций.
260
Столько базовых станций задействовала компания, чтобы каждый из десятков тысяч болельщиков пользовался качественной связью и мобильный интернет летал на средней скорости 40 Мбит/с.
1000
В целом под усиленным мониторингом оператора во время Кубка Конфедераций находилось более тысячи единиц оборудования.
В ходе игры люди больше используют на смартфоне мобильный интернет, спеша сообщить, как один из игроков совершил отличный проход по флангу, или поделиться свежими фотографиями со стадиона. А во время перерыва все, как правило, начинают пользоваться голосовой связью и уточнять количество хот-догов, которые нужно купить в кафе. Резкие скачки трафика отражаются на мобильной сети, и специалисты «МегаФона» чутко реагируют на эти изменения.

«МегаФон» привлек к подготовке и проведению мероприятий поставщиков телекоммуникационного оборудования, используемого на объектах связи. Это укрепило экспертную команду и позволило решать самые сложные технические проблемы сразу на месте.
В мире нет людей, которые разбирались бы абсолютно во всех технических нюансах на 100% и могли бы самостоятельно решить все задачи. У нас командная работа, как и игра в футбол. Каждый отвечает за свое направление, а вместе нашей команде все по силам.
Валентин Полозенко
Директор по развитию сети компании «МегаФон».
«Я отвечал за три игры, две из которых проходили в один день. Помню, что были перегрузки по радиочасти (большая нагрузка на оборудование, отвечающее за голосовую связь, – прим. ред.), особенно в перерыве, но специалисты на месте моментально сделали соответствующие настройки. К Чемпионату мира 2018 мы подходим с учетом всего накопленного опыта», – рассказывает один из оперативных дежурных Владимир Нифашев.

Наша экскурсия по ЕЦУСу проходит в обычный рабочий день, поэтому Валентин Полозенко показывает и объясняет, что происходит на видеостене мониторингового центра в штатном режиме: «Вот это интерактивная карта, которая измеряет более 30 показателей функционирования сети и отражает текущее агрегированное состояние сети в каждом субъекте страны. Она очень чувствительная, малейшее изменение приводит к срабатыванию триггера, и карта меняет свой цвет».
Интерфейс программного обеспечения интуитивно понятен, хотя многие моменты для непосвященного человека выглядят загадочно. Выстроенная «МегаФоном» система мониторинга состояния сети действительно вызывает восхищение и поражает своим масштабом. Создается ощущение, что на этой стене отражаются все возможные показатели: можно посмотреть даже плановые и аварийные работы, каждой из которых присвоен свой уровень критичности.
В медицине есть понятие «сверхдиагностики», смысл которого заключается в проверке абсолютно всех показателей организма. «МегаФон» так же, словно живой организм, диагностирует свою сеть 24 часа семь дней в неделю: отслеживает и скорость интернета, и качество голосовых соединений, и целостность кабелей, по которым идет сигнал. Четкая, слаженная работа техники и специалистов – наладить бы такую систему во всем мире и тогда, действительно, фантастические сюжеты о мире во всей галактике стали бы реальностью!
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