Петербург: в центре мобильной связи

Особое место в работе специалистов мониторингового центра «МегаФона» занимает поддержка массовых мероприятий, таких, например, как прошедший летом Кубок Конфедераций или грядущий Чемпионат мира по футболу – 2018.
Все начинается с масштабной и всесторонней подготовки. При подготовке к Кубку Конфедераций на четырех стадионах – «Санкт-Петербург Арена», «Казань Арена», «Открытие Арена» в Москве и «Фишт» в Сочи – тщательно проверялось качество покрытия, при необходимости его оптимизировали или увеличивали емкость сети для пропуска огромного объема трафика, свойственного таким массовым событиям. Чтобы исключить вероятность ухудшения качества предоставляемых сервисов из-за резкого увеличения нагрузки на сеть, «МегаФон» обеспечивает такие важные объекты, как стадионы, двойным или даже тройным резервированием. Так исключаются любые, даже форс-мажорные ситуации. Помимо инфраструктуры для оказания услуг мобильной и фиксированной связи
«МегаФон» предоставляет организаторам каналы для телетрансляции.