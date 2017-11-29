Побежденный вирус

Джонас Солк не мог получить образование в престижных частных школах Америки. Его отец - выходец из Польши, мать родилась в России, денег на платное образование у семьи не было. Солк учился очень хорошо, что не помогло ему поступить в престижные медицинские учреждения. Корнел, Колумбия, Пенсильвания, Йель ввели жесткие квоты для еврейских детей. Америка недавно справилась с рабством, но не с еврейским вопросом. В 1934 году Солк начинает изучать медицину в Нью-Йоркском университете, где не было квот. Он отказывается от высокооплачиваемой карьеры врача и углубляется в науку: "Как ученый я могу помочь всему человечеству, а не отдельному пациенту".



Амбиции были большие, но большую работу получить не удавалось. Госпиталь Mount Sinai не разрешал ему нанимать интернов, другие госпитали не принимали на работу евреев. Грантов не было, оборудованных лабораторий тоже. Солк обратился к одному из своих научных руководителей за поддержкой, и тот предложил ему поучаствовать в военной программе по разработке вакцины против гриппа. Солк доказал, что вакцина против вирусных заболеваний может быть создана в принципе, и разработал компоненты лекарства, которое широко использовалось в армии США для профилактики и лечения гриппа.