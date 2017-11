Побежденный вирус

Базиль О'Коннор для фонда придумал программу по сбору средств "March of Dimes". Телевизионные и радиопрограммы попросили американцев прислать десять центов. За несколько дней Белый дом получил 2 680 000 писем. Кто-то прислал десять центов, кто-то доллар, кто-то 50 центов, компания собрала 1,8 млн долларов. "March of Dimes" - это "марш десятицентовиков", ежегодная кампания ко дню рождения самого известного больного полиомиелитом - Франклина Рузвельта. Основную часть писем присылали дети, понимая, как страдают их сверстники. К 1955 году О'Коннор собирал 67 млн долларов пожертвований за две недели перед днем рождения основателя фонда. В 46 году десятицентовая монета получила изображение Рузвельта и стала называться The Roosevelt dime, а в 1976 году фонд стал называться "March of Dimes".



С деньгами на исследования проблем не было, а с результатами были. Ученые работали с живыми препаратами полиомиелита. В одном из неудачных экспериментов были заражены девять здоровых детей, шесть из них умерли, трое остались парализованными.