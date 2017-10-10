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Анна Добровольская
Чикагский марафон: история длиною в век
В Чикаго завершился один из шести крупнейших марафонов мира: кто из элитных атлетов пересек финишную черту первым, кто не пересек ее вовсе, а кто сделал это еще 40 лет назад – в материале «Санкт-Петербург.ру»
Фото: ru.pinterest.com
Результаты Чикагского марафона 2017
Список мужской элиты Чикагского марафона в этом году возглавил Деннис Киметто – обладатель действующего мирового рекорда в марафоне – 2:02:57. Однако, пересечь финишную черту ему было не суждено. Деннис, который стартовал очень ровно, сошел с дистанции вместе со Стэнли Бивоттом.

Половину марафона мужская элита преодолела за 62:43, 30 километров – за 1:33:20. Все это время американец Гален Рапп скромно держался в центре. Но по мере того, как «ряды редели», он выбивался в лидеры. Рядом с Раппом уверенно и смело шел победитель Чикагского марафона 2016 года – Абель Кируи. Кениец удерживал лидерство довольно долго, но едва часы показали 1:56, 31-летний Гален Рапп вырвался вперед. Улыбаясь, оглядываясь и уже не видя соперников, он финишировал с результатом 2:09:20. Это новый личный рекорд американского атлета. Он стал первым американцем, выигравшим Чикагский марафон за последние 15 лет.
Фото: Гален Рапп на финише facebook.com/ChicagoMarathon
Абель Кируи финишировал вторым – 2:09:48. За ним тоже кениец Бернард Кипьего – 2:10:23.

В женской гонке конкуренция была меньше. Лидирующую позицию сразу заняла Тирунеш Тибаба, которая не уступила ни секунды и финишировала с результатом 2:18:30. Бегунья обновила собственный рекорд и стала победительницей Чикагского марафона 2017. Второй с результатом 2:20:22 стала Бриджит Косгеи. А за ней коллега Раппа по Oregon Project – американка Джордан Хасей – 2:20:57.
Фото: Тирунеш Дибаба на финише twitter.com/tirudibaba
Таким образом, в американскую копилку достижений отправляются два призовых места на Чикагском марафоне: в мужском зачете – золото, в женском - бронза. Оба призера – представители Nike Oregon Project.
Фото: www.dn.pt/desporto
Чикагский марафон 2017 – это 40-й старт одного из шести марафонов Abbott World Marathon Majors. Однако, в 1987 году был проведен только полумарафон. Марафон имеет золотой лейбл ИААФ.
Ежегодно в марафоне принимают участие более 40 тысяч участников со всей планеты. Аудитория – 2 миллиона зрителей.
«Из истории вопроса»
В 1896 году спортивное сообщество пережило немалое потрясение. Тогда грек Спиридон Луис преодолел дистанцию в 40 километров за 2 часа 58 минут и 50 секунд. Это были первые Олимпийские Игры в Афинах. Именно они и определили новую эру в развитии спортом. Идею проведения марафона моментально подхватили крупнейшие города Соединенных Штатов – Бостон, Сент-Луис и Нью-Йорк. И только в 1905 году к всеобщему «помешательству» присоединился Город ветров, Чикаго.

С тех пор главной задачей местных властей было превратить никому не известный городской марафон в крупнейший забег мира. Несгибаемый характер и сила духа жителей Чикаго – то, что организаторы считали визитной карточкой новомодного мероприятия.

23 сентября 1905 года был дан старт первому в истории Чикагскому марафону. По оценкам экспертов, в этот день примерно десятая часть всех жителей города вышла на улицу, чтобы поддержать участников забега, которых было не больше двадцати. Ставки делали на представителя Нью-Йорка Луи Маркса, который и захватил лидерство на первых километрах. Но спустя время, как по учебнику, выделилась целая тройка лидеров, которая оставила соперников далеко позади. Луи Маркс, Руд Метцер и Дж.Дж. Кеннеди успели пересечь разводной мост до того, как он задержал остальных бегунов на неопределенный срок. Но мост мог стать не единственным препятствием для марафонцев: трасса забега была проложена через железную дорогу, движение поездов по которой ограничено не было. К счастью, такой неприятности организаторы все же сумели избежать. Первым пришел Руд Метцер, а Маркс, чередуя бег с ходьбой, так и не пересек финишную черту. Всего финишировали 7 бегунов.
Фото: Луи Маркс на марафоне в Чикаго, 1905 год
ru.wikipedia.org/wiki

«Беговая авантюра» полностью себя оправдала. Марафон был признан весьма успешным и прибыльным мероприятием, что и сделало его регулярным вплоть до 20-х годов. Но экономическая нестабильность в стране привела к увеличению расходов, и марафон прекратил свое существование.

Своим вторым рождением Чикагский марафон обязан невероятно возросшей популярности бега как элемента здорового образа жизни во второй половине XX века. Тогда же случилась победа американца Фрэнка Шортера на Олимпиаде в Мюнхене в марафонском беге, ставшая лучшей рекламой стайерского бега для простых американцев. Лучше остальных моментом воспользовался Нью-Йорк, который первым возродил традицию проведения ежегодных марафонов. Но и Чикаго оставался в стороне недолго.

В ноябре 1976 года пять человек, которые в итоге стали основателями Чикагского марафона, собрались для обсуждения чего-то абсолютно нового. Среди присутствующих были Уэйн Голднер, директор по физическому воспитанию Гайд-парка «Юношеской христианской организации», на территории которой проходила встреча; Венделл «Венди» Миллер, партнер финансовой консалтинговой фирмы и основатель бегового клуба Midwest Masters; Билл Робинсон, исполнительный директор Friends of Parks; Шарон Мьер, директор отдела женского спорта в Loop Center YMCA; и доктор Ноэль Некин, главный кардиолог одной из шведских клиник.

Несмотря на бурное обсуждение, сделано было мало. Переломный момент произошел в мае 1977 года, когда Ноэль Некин организовал первую мега-гонку в Чикаго - Ravenswood Bank Lakefront 10-Mile Run. Ожидаемое количество участников – 200 человек, по факту – 1000. Успех! На мероприятие был приглашен Майкл Биландич, новый мэр Чикаго и увлеченный бегун. Мало того, что он лично оказал поддержку, но и его жена Хизер вручала награды победителям от собственного имени.

Фото: Чикагский марафон 1977
www.mychicagoathlete.com

В том году организованы еще несколько коротких, но масштабных гонок, которые были своеобразным тестом перед грандиозным Чикагским марафоном. Например, Chicago Distance Classic собрала 5000 бегунов, неслыханное количество участников в то время. Именно поэтому мэр города Биландич решил сделать Чикаго «бегущей столицей мира».

А затем Венди Миллер уговорила своего друга, бизнесмена Ли Флаэрти, который стоял во главе компании Flair Communications, стать официальным спонсором Чикагского марафона. Так у забега появилась мощная финансовая поддержка.

Первый возрожденный Чикагский марафон состоялся 25 сентября 1977 года. Существенную поддержку идее оказал и предшественник Биландича - мэр города Ричард Дэйли. Он не дожил до первого Чикагского марафона в его новом виде. Но в знак помощи, оказанной им в процессе подготовки к возрождению мероприятия, именем Дэйли окрестили дебютную гонку.

На старт вышли 4 200 участников, сделав марафон в Чикаго самым масштабным в мире на тот момент. За полгода до этого лютеранский пастор Дэн Клотер, который только окончил семинарию, услышал, что осенью в Чикаго будет проводиться новый городской забег. Связавшись с друзьями из бегового клуба местного Университета, он получил их приглашение и начал подготовку к старту.
Фото: Дэн Клотер
www.motivrunning.com
С помощью Бога, холмов и вариативного метода тренировочных нагрузок святой отец выигрывает первый Чикагский марафон. В 1979 году он возвращается и выигрывает его во второй раз.

Кроме мастерских результатов на марафонах пастор Дэн добивается вершин и на другом поприще - биржевых торгах. Двукратный победитель Чикаго - один из лучших финансовых аналитиков компании TD Ameritrade.

Заработав для инвесторов свыше 50 млн. долларов только за один год, Клотер достигает вершин и в гонке трейдеров. Девиз марафонца-инвестора-пастора:
«Чем бы ты не занимался - делай это изо всех сил», - всегда говорил пастор-марафонец.
Дэн Клотер и Дороти Дулитл стали первыми победителями Чикагского марафона. Они финишировали с результатами 2:17:52 и 2:50:47 соответственно. «Я просто хотел победить», - заявил Клотер после финиша. Для него победа в Чикаго была лишь одной из множества. Для Дороти Дулитл – это была точка в марафонской карьере, поставленная вместе с личным рекордом.

В начале своего существования марафон носил любительский статус. Но уже в 1982 году организаторы смогли обеспечить достойные денежные призы для элитных атлетов. В том же году был показан результат мирового уровня, когда американец Грег Майер финишировал с результатом 2:10:59. Год спустя этот марафон стал крупнейшим в Америке, а его призовой фонд достиг 250 тысяч долларов. Это на 50 тысяч больше, чем на тот момент мог позволить себе Нью-Йоркский марафон. В 1987 году сменился главный спонсор Чикагского марафона. Им стала компания Heileman Brewing Company. В 1994 году очередная смена спонсора – на этот раз деньги дает компания LaSalle Bank, которую в 2008 году поглатил Bank of America, чье название красуется на афишах Чикагского марафона и по сей день.
Мировые рекордсмены в рядах участников Чикагского марафона 2017
Несмотря на то, что практически вся «тяжелая артиллерия» легкой атлетики была задействована в Берлинском марафоне, состав, заявленный на Чикаго, не менее впечатляет. На старт одного из шести главных марафонов планеты в этом году вышли уже давно действующие мировые звезды.

«Мы хотели объединить лучших международных и американских спортсменов, которые сегодня соревнуются на мировой арене», - рассказал задолго до старта директор марафона Кэри Пинсковски. - На старт выйдут мировые рекордсмены в марафоне и полумарафоне, а также женщина, которая стояла на вершине многих подиумов. Надеюсь, что получится увидеть грандиозные выступления, что давняя традиция элитных гонок в Чикаго продолжится».

Деннис Киметто, обладатель действующего мирового рекорда 2:02:57, который был установлен на Берлинском марафоне в 2014 году, неспроста стоит в списке спортивной элиты пятого по счету Мейджора сезона под номером 1 . Его рекорд так и не поддался беговым легендам. Четыре года назад кениец стал чемпионом здесь, в Чикаго, с результатом 2:03:45. Сейчас его главная цель – набрать форму и снова попасть в обойму быстрейших бегунов планеты. До Чикаго 2017 лучшим последним результатом бегуна была девятая позиция в итоговом протоколе Лондонского марафона 2016 года. Несмотря на то, что Киметто - самый быстрый марафонец мира, его личный рекорд на дистанции в 10 км - 28 минут 30 секунд, который он установил в Найроби в 2011 году. С того момента, как он начал серьезно выступать на соревнованиях в 2011 году, Киметто редко принимал участие в забегах на 10 км. Этим можно объяснить скромные результаты. У других марафонцев-рекордсменов результаты забегов на 10 км, как правило, меньше 27 минут. Вернуться в строй у Киметто пока не выходит – Чикагский марафон не завершен.
Фото: Деннис Киметто
www.all-athletics.com
Карьера его ближайшего соперника Абеля Кируи, напротив, идет в гору. Двукратный чемпион мира и серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в марафоне победил в Чикаго в прошлом году с результатом 2:11:23. А на чемпионате мира в Лондоне Абель занял лишь четвертое место. Его личный рекорд в марафоне был установлен 8 лет назад в Роттердаме – 2:05:04. Кируи участвовал во всех марафонах Большой шестерки, хотя Бостонский так и не закончил.
Фото: Абель Кируи
www.sportsnet.ca

Зерсенай Тадесе – действующий чемпион мира в полумарафоне – 58:23, ставки на которого были тоже довольно велики. 35-летнему стайеру давно пора улучшить личный рекорд 2:10:41, показанный в Лондоне в 2012-м. Спортсмен является восьмым самым быстрым человеком в истории на расстоянии 10 тысяч метров - 26: 37,25. Однако, результат в Чикаго 2017 – 2:12:19.
Фото: Зерсенай Тадесе
www.nbcchicago.com

В женском стартовом листе самая быстрая – эфиопка Тирунеш Дибаба, обновившая «личник» на минувшем Лондонском марафоне до 2:17:56 и ставшая третьей самой быстрой женщиной в истории. Личный рекорд снова обновлен.
Фото: Тирунеш Дибаба
www.iaaf.org

С вице-чемпионкой Лондона сражалась кенийка Флоренц Киплагат, которая приехала в Чикаго за своей третьей победой. Агрессивный стиль Флоренс хорошо послужил ей на плоской американской трассе.
Фото: Флоренц Киплагат
www.fidal.it

На счету Киплагат уже 12 успешных марафонов, в то время как Дибаба выглядит новичком с двумя стартами. Но эфиопка была полна сил, чтобы взять чемпионский титул штурмом после успешного выступления в Лондоне, когда она стала второй после Мэри Кейтани, установившей в тот день мировой рекорд с 2:17:01.
Фото: Мери Кейтани
www.nytimes.com

Чикагская трасса может похвастаться и четырьмя мировыми рекордами. Два раза был обновлен мужской мировой рекорд и два раза – женский. Еще в 1984 году англичанин по фамилии Джонс поставил первый мировой рекорд на трассе Города ветров. Капрал Стив Джонс - военнослужащий ВВС Великобритании, авиационный техник, начинавший свой трудовой путь в мастерской по ремонту швейных машинок, приобщился к бегу в старших классах школы городка Эбб Вейл, что в Уэльсе. Среди сверстников молчаливый Стив выделялся своей привычкой выкурить сигаретку перед стартом. После финиша он снова закуривал, прячась в кустах.

21 октября 1984 на марафоне в Чикаго собрались лучшие из лучших. Олимпийский чемпион Лос-Анджелеса Карлуш Лопиш, серебряный призер Олимпиады - ирландец Джон Трейси, действующий рекордсмен мира (2:08:18) австралиец Роберт де Кастелла, победитель Бостона-1984 англичанин Джефф Смит, несколько африканцев и … дебютант марафона - капрал Джонс.
Фото: Стив Джонс под номером 10
www.runnersworld.com

Кроме курения у Стива Джонса была еще одна привычка - он никогда не бегал с часами. На 18 километре он спросил у австралийца де Кастеллы, показывая на электронные часы на обочине, правильно ли они идут. Тот отшутился: «Если тебе кажется, что они идут медленно, ты можешь ускориться». Стив не оценил юмор и добавил скорость. Первый марафон - и сразу 2:08:05. Новый мировой рекорд был установлен в одном забеге с, на тот момент уже бывшим, мировым рекордсменом.

Марокканец Халид Ханнуши побил этот рекорд на чикагской трассе только 15 лет спустя с результатом 2:05:42. А в 2000 году он получил американское гражданство и вновь выиграл Чикаго, но под другим флагом. Всего на его счету 4 победы в Чикаго. Халид Ханнуши - один из четырёх марафонцев в истории, которым удавалось побить собственный мировой рекорд в марафоне. (До него это сделали Джим Питерс и Дерек Клейтон, а после него — Хайле Гебреселассие).
Фото: Халид Ханнуши
www.alchetron.com

Первый женский рекорд в Чикаго был установлен в 2001 году кенийкой Катрин Ндеребой со второй попытки – 2:18:47. А спустя год англичанка Пола Рэдклифф установила новый – 2:17:18. Это женский рекорд трассы, который держится до сих пор.

Были среди победителей Чикагского марафона и россиянки. В 2003 году победительницей стала Светлана Захарова, в 2008 - Лидия Григорьева из Чувашии, а с 2009 по 2011 - Лилия Шобухова из Башкортостана, которая стала первой трёхкратной победительницей Чикагского марафона, однако ее результат был аннулирован в 2014 году из-за положительного теста на допинг. Кроме этого, в 2006 году на Чикагском марафоне был установлен рекорд России – Галина Богомолова финишировала за 2:20:47.

Первое место по количеству побед занимает Кения (23), второе – США (20), а третье с большим отрывом – Великобритания (8).
Роль Nike Oregon Project в Чикагском марафоне
Представители США на Чикагском марафоне были выбраны давно. Кто, как ни подопечные Nike Oregon Project, коллеги по «цеху» самого Мо Фары возьмут на себя такую ответственность. Гален Рапп и Джордан Хасей – молодые и перспективные спортсмены, которые приближались к Чикагскому марафону победа за победой. В Филадельфийском забеге на 10 километров серии Rock'n'Roll Рапп стал первым, Джордан Хасей в женском зачете – третьей. Для Раппа и Хасей это был последний старт перед Чикаго. Они – одни из фаворитов старта. Главный тренер Oregon Project – Альберто Салазар.

Доминирующая в 80-х годах американская беговая дистанция, в 90-е годы ушла в подполье. Поравнявшись с остальным миром, выиграв олимпийские медали и установив мировые рекорды, медали, рекорды и победы внезапно прекратились. В конце концов, США праздновали даже 6-е место в Бостонском марафоне в 2001 году. Однажды Альберто Салазар, обедая с Томом Кларком, спросил: «Как это могло произойти? Как мы можем быть так взволнованы шестым местом?» Тогда Салазар и решил изменить направление мышления целого поколения и вернуть американскую беговую дистанцию на победный пьедестал, где, по мнению легендарного тренера, ей и место.

«Возрождение Америки на длинной дистанции» - такова была задача. Салазар привык бросать вызов.

После обеда с Кларком коллеги официально оформили «план нападения»: тренер Салазар с технологиями и ресурсами Nike стал катализатором улучшения биомеханики и способностей нынешних американских спортсменов. Так родился Oregon Project.

Немногочисленная команда, собранная в самом начале пути Oregon Project включала Дэна Брауна, Майка Доннелли, Марка Дэвиса, Дейва Дэвиса и Чада Джонсона. Выбор Салазара не зависел только от таланта, он зависел от потенциала.

Вскоре Салазар осознал, что спортсмены, которых он тренировал, уже слишком сформировавшиеся атлеты, их привычки и биомеханика укоренились после многих лет бега. Теперь в свою команду он будет набирать совсем молодых ребят, чтобы успеть воспитать их до тех пор, пока плохие беговые привычки не возьмут верх.
Фото: Альберто Салазар и Гален Рапп
www.nikeoregonproject.com

Гален Рапп был как раз таким: талантливого, но совсем зеленого пятнадцатилетнего Раппа Салазар увидел в родной средней школе парня. Тогда тренер вновь обрел вдохновение: «Я хотел начать Oregon Project с лучшими профессиональными бегунами, но в конечном итоге понял, что звездой станет Гален», - писал Салазар в своей автобиографии.

«Гален и Джордан - огромные таланты, которые с большой вероятностью могут завладеть дорожкой. В последний раз у нас было американское мужское и женское место в тройке лучших в 1996 году», - сказал исполнительный директор гонки Кэри Пинковски.

Рапп, трехкратный олимпиец, восьмикратный чемпион USATF в беге на 10 тыс. метров, дебютировал в марафоне в 2016 году. Его личный рекорд на 5 тысяч метров - 12:58 ставит его в эксклюзивную категорию американских бегунов - он один из шести американцев, которые вышли за 13 минут. На Олимпийских играх 2012 года в Лондоне Рапп стал первым американцем с 1964 года, вышедшим на дорожку.

Хасей, впечатляюще дебютировав, возглавила Бостонский марафон 2017 года. Она заняла третье место - 2:23:00. Это самый быстрый марафонский дебют, когда-либо совершенный американкой, улучшенный почти на 3 минуты, и четвертое по величине время в истории Бостонского марафона, установленное гражданкой Соединенных Штатов.
Несчастные и счастливые случаи на Чикагском марафоне
Кроме мировых рекордов и титулованных спортсменов, Чикагский марафон известен количеством несчастных случаев. Все не задалось с самого первого забега в 1977 году: стартовый выстрел срикошетил в толпу зрителей. Ранены были сразу трое человек, двое из который – жена и дочь Уэйна Голднера, одного из основателей марафона. Тогда обошлось без смертей, но они начались уже в конце XX века. В истории Чикагского марафона произошло пять случаев смерти в период с 1998 по 2007 год. По словам медиков, участники просто доводили себя до предела, ведь они в буквальном смысле падали замертво. Такие данные согласуются с данными мировой статистики, согласно которой в среднем на 50 тысяч участников марафонов приходится один случай смерти.

А через несколько лет после прекращения смертельных случаев в Чикаго, зрителям чуть не пришлось наблюдать чудо рождения. В 2011 году 27-летнюю американку Эмбер Миллер не остановил от участия в 42-километровом забеге даже тот факт, что она находилась на девятом месяце беременности. Женщина призналась, что без ума от бега и готова на все ради спорта. Преодолев половину дистанции бегом, а половину – пешком, Эмбер финишировала за 6:25:50 и сразу же отправилась в роддом, где на свет появилась девочка Одри.
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