Чикагский марафон: история длиною в век

Представители США на Чикагском марафоне были выбраны давно. Кто, как ни подопечные Nike Oregon Project, коллеги по «цеху» самого Мо Фары возьмут на себя такую ответственность. Гален Рапп и Джордан Хасей – молодые и перспективные спортсмены, которые приближались к Чикагскому марафону победа за победой. В Филадельфийском забеге на 10 километров серии Rock'n'Roll Рапп стал первым, Джордан Хасей в женском зачете – третьей. Для Раппа и Хасей это был последний старт перед Чикаго. Они – одни из фаворитов старта. Главный тренер Oregon Project – Альберто Салазар.
Доминирующая в 80-х годах американская беговая дистанция, в 90-е годы ушла в подполье. Поравнявшись с остальным миром, выиграв олимпийские медали и установив мировые рекорды, медали, рекорды и победы внезапно прекратились. В конце концов, США праздновали даже 6-е место в Бостонском марафоне в 2001 году. Однажды Альберто Салазар, обедая с Томом Кларком, спросил: «Как это могло произойти? Как мы можем быть так взволнованы шестым местом?» Тогда Салазар и решил изменить направление мышления целого поколения и вернуть американскую беговую дистанцию на победный пьедестал, где, по мнению легендарного тренера, ей и место.
«Возрождение Америки на длинной дистанции» - такова была задача. Салазар привык бросать вызов.
После обеда с Кларком коллеги официально оформили «план нападения»: тренер Салазар с технологиями и ресурсами Nike стал катализатором улучшения биомеханики и способностей нынешних американских спортсменов. Так родился Oregon Project.
Немногочисленная команда, собранная в самом начале пути Oregon Project включала Дэна Брауна, Майка Доннелли, Марка Дэвиса, Дейва Дэвиса и Чада Джонсона. Выбор Салазара не зависел только от таланта, он зависел от потенциала.
Вскоре Салазар осознал, что спортсмены, которых он тренировал, уже слишком сформировавшиеся атлеты, их привычки и биомеханика укоренились после многих лет бега. Теперь в свою команду он будет набирать совсем молодых ребят, чтобы успеть воспитать их до тех пор, пока плохие беговые привычки не возьмут верх.