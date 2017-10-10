Чикагский марафон: история длиною в век

Несмотря на то, что практически вся «тяжелая артиллерия» легкой атлетики была задействована в Берлинском марафоне, состав, заявленный на Чикаго, не менее впечатляет. На старт одного из шести главных марафонов планеты в этом году вышли уже давно действующие мировые звезды.



«Мы хотели объединить лучших международных и американских спортсменов, которые сегодня соревнуются на мировой арене», - рассказал задолго до старта директор марафона Кэри Пинсковски. - На старт выйдут мировые рекордсмены в марафоне и полумарафоне, а также женщина, которая стояла на вершине многих подиумов. Надеюсь, что получится увидеть грандиозные выступления, что давняя традиция элитных гонок в Чикаго продолжится».



Деннис Киметто, обладатель действующего мирового рекорда 2:02:57, который был установлен на Берлинском марафоне в 2014 году, неспроста стоит в списке спортивной элиты пятого по счету Мейджора сезона под номером 1 . Его рекорд так и не поддался беговым легендам. Четыре года назад кениец стал чемпионом здесь, в Чикаго, с результатом 2:03:45. Сейчас его главная цель – набрать форму и снова попасть в обойму быстрейших бегунов планеты. До Чикаго 2017 лучшим последним результатом бегуна была девятая позиция в итоговом протоколе Лондонского марафона 2016 года. Несмотря на то, что Киметто - самый быстрый марафонец мира, его личный рекорд на дистанции в 10 км - 28 минут 30 секунд, который он установил в Найроби в 2011 году. С того момента, как он начал серьезно выступать на соревнованиях в 2011 году, Киметто редко принимал участие в забегах на 10 км. Этим можно объяснить скромные результаты. У других марафонцев-рекордсменов результаты забегов на 10 км, как правило, меньше 27 минут. Вернуться в строй у Киметто пока не выходит – Чикагский марафон не завершен.

