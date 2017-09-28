Иван Бубнов: Дистанционное сопровождение – мощный старт в спортивном развитии

В чем, по вашему мнению, преимущества, а в чем недостатки дистанционного сопровождения?
- Единственный значимый недостаток – это отсутствие возможности грамотно и полноценно корректировать технику. Я считаю, что заниматься техникой бега дистанционно нереально. Сейчас я пытаюсь делать это по видеоматериалам. Есть ряд учеников, с которыми я пересекался и проводил очные тренировки, что очень помогло.
Что касается преимуществ, то, в первую очередь, - это экономия времени, причем для обеих сторон. Человек сам выбирает, когда и где выполнять поставленную тренером задачу, ведь у всех разные жизненные обстоятельства: семья, работа, командировки.
Хочу отметить плюсы конкретно s10.run. Мне очень нравится чат в Telegram. Сделано очень грамотно. Отличное оформление сайта. Изначально я писал планы людям в Exсel, и сайт намного упростил этот процесс. Очень круто, что система развивается. Сейчас появился отдельный канал в Telegram - https://t.me/s10run
, на котором можно прочитать интересные вещи о беге. Для увлекающихся людей очень полезно.
Огромное достоинство – это обратная связь. Я сразу же перевел всех своих учеников в систему, поскольку это очень удобно. Получив задание, ученик анализирует, задает вопросы. Таким образом я даю мощный старт в его спортивном развитии. Со многими подопечными мы уже бегали старты, они ставят личные рекорды, прогресс налицо. У меня есть ученик, который живет в Швеции. Я примерно представляю, сколько стоит тренироваться в Швеции, поэтому s10.run – незаменимая вещь. Лет десять назад максимумом дистанционности был набросанный на листочке план тренера, когда ты уезжаешь на сборы. А сейчас люди могут годами тренироваться, не видя друг друга, и при этом достигать результатов.