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Иван Бубнов: Дистанционное сопровождение – мощный старт в спортивном развитии
Иван Бубнов – самый активный тренер системы s10.run. Он рассказал о своей профессиональной деятельности, методике тренировок и пользе дистанционного сопровождения.
Фото: grom.club
Работа тренером – ваша основная работа?
- Да. На данный момент я работаю учителем физкультуры в специальной школе и индивидуальным тренером.
Чем ваша методика тренировок отличается от методик других тренеров?
- Я сторонник глубоко индивидуального подхода. При составлении тренировок рассчитываю нагрузку и количество заданий для конкретного человека. К тому же я нахожусь в постоянном развитии. Мой подход к тренировочному процессу три года назад и то, как я делаю это сейчас, – абсолютно разные вещи. Я закончил аспирантуру и занимаюсь научной деятельностью (исследую процессы восстановления спортсменов, повышения спортивной работоспособности), поэтому все полученные знания стараюсь применять на практике. Не могу сказать, что придерживаюсь одной конкретной методики, скорее золотой середины – объединения различных методик.

Поскольку взрослым людям интереснее бегать длинные дистанции, рассматриваются два подхода: объемные тренировки без учета скорости и тренировки, привязанные к какой-то определенной скорости (близкой к соревновательной, соревновательной и выше). Я сторонник первого варианта, потому что, прежде всего, это полезнее и оптимальнее для здоровья, это более рационально с точки зрения задачи преодоления дистанции.
С чего начинается тренировочный процесс?
- Прежде чем приступить к тренировкам я подробно изучаю режим жизни человека, состояние здоровья. Задаю классические вопросы: чем человек живет, какое у него рабочее время. Исходя из этого, мы определяемся с количеством тренировок в неделю. Если человек никогда не занимался бегом, то достаточно три-четыре тренировки. Такая периодичность нужна для того, чтобы организм втянулся в бег и понял, что это вообще такое.

Затем мы определяемся с направленностью тренировок. Здесь решающим фактором является состояние здоровья и физическая подготовка. Если это человек, который никогда не бегал и вообще мало сталкивался с физической активностью, у которого есть лишний вес, начинать будем с совсем простых тренировок на спокойном пульсе. Делаем, например, три тренировки до получаса, а четвертую, когда человек располагает большим количеством времени, – до часу. Чаще всего вначале речь не идет о беге как таковом, это скорее бег-ходьба. Если человек уже имеет беговой опыт, то в тренировках мы делаем акцент на «слабые места».

Но, несмотря на все перечисленное, подход к тренировочному процессу сугубо индивидуальный. В этом главное различие между любительским бегом и профессиональным. В профессиональном спорте все на 80% одинаково. В тренировках любителей такого быть не может.
Фото: vk.com/vankabubnov
Сколько времени потребуется, чтобы ваш подопечный достиг значительных результатов?
- Если человек хочет пробежать марафон и при этом он никогда не бегал, мы сможем подготовиться за полгода. Но если человек хочет подготовиться к марафону и при этом не жертвовать своим здоровьем, лучше выделить год. Тем более если хочется, чтобы марафон был в удовольствие, а я знаю многих людей, которые бегают марафоны ради удовольствия.

Очень критично отношусь к различным шестинедельным планам подготовки к марафонам. Всегда руководствуюсь правилом – здоровье прежде всего. Основная проблема, из-за которой люди обращаются к тренерам и в том числе ко мне, - это повышенный травматизм как следствие неправильно рассчитанной нагрузки, интенсивности. А мое профессиональное сопровождение значительно снижает вероятность получения травм и экономит время.
А сколько вы сами пробежали марафонов?
- Соревновательных марафонов у меня было десять, несколько раз преодолел марафонскую дистанцию в рамках тренировки и один раз вел воспитанника на определенный результат, сам при этом не соревнуясь (выступал пейсмейкером). Как-то раз был даже трейл, около 55 км пробежал.
Фото: vk.com/vankabubnov
Считаете ли вы, что тренер должен показывать собственным примером, чего можно достичь?
- Это не является чем-то обязательным, так как существует множество примеров прекрасных тренеров, особенно за рубежом, которые, не показывая выдающихся результатов, являются выдающимися тренерами. Но у меня есть возможность выступать, многие вещи в тренировочном процессе я проверяю на себе, и это помогает мне примерно понимать, какой отклик на тренировки дает организм. Очень круто, когда тренер знает всю «кухню» изнутри, но это не является обязательным, на мой взгляд.
Мотивируют ли вас подопечные?
- Да, очень. Когда я начал тренировать дистанционно, познакомился с разными людьми, у которых абсолютно разные цели. Среди моих воспитанников есть те, кто бегает марафоны в достаточно зрелом возрасте, показывая при этом отличный результат. И это очень мотивирует. Я прекрасно понимаю, что возраст – это, наверное, основной лимитирующий фактор. А когда люди добиваются таких результатов, понимаешь, что сам не до конца используешь свои ресурсы.
В чем, по вашему мнению, преимущества, а в чем недостатки дистанционного сопровождения?
- Единственный значимый недостаток – это отсутствие возможности грамотно и полноценно корректировать технику. Я считаю, что заниматься техникой бега дистанционно нереально. Сейчас я пытаюсь делать это по видеоматериалам. Есть ряд учеников, с которыми я пересекался и проводил очные тренировки, что очень помогло.

Что касается преимуществ, то, в первую очередь, - это экономия времени, причем для обеих сторон. Человек сам выбирает, когда и где выполнять поставленную тренером задачу, ведь у всех разные жизненные обстоятельства: семья, работа, командировки.

Хочу отметить плюсы конкретно s10.run. Мне очень нравится чат в Telegram. Сделано очень грамотно. Отличное оформление сайта. Изначально я писал планы людям в Exсel, и сайт намного упростил этот процесс. Очень круто, что система развивается. Сейчас появился отдельный канал в Telegram - https://t.me/s10run, на котором можно прочитать интересные вещи о беге. Для увлекающихся людей очень полезно.

Огромное достоинство – это обратная связь. Я сразу же перевел всех своих учеников в систему, поскольку это очень удобно. Получив задание, ученик анализирует, задает вопросы. Таким образом я даю мощный старт в его спортивном развитии. Со многими подопечными мы уже бегали старты, они ставят личные рекорды, прогресс налицо. У меня есть ученик, который живет в Швеции. Я примерно представляю, сколько стоит тренироваться в Швеции, поэтому s10.run – незаменимая вещь. Лет десять назад максимумом дистанционности был набросанный на листочке план тренера, когда ты уезжаешь на сборы. А сейчас люди могут годами тренироваться, не видя друг друга, и при этом достигать результатов.
Что система дистанционного сопровождения дает тренеру?
- После сложностей, возникших с недопуском наших спортсменов на международные соревнования, и других неприятных ситуаций, с которыми сталкиваются наши спортсмены-тренеры, система дистанционного тренинга – отличный повод не упускать время и зарабатывать деньги. К тому же, возникновение дистанционного сопровождения – это большой качественный шаг, который помогает тренеру идти в ногу со временем, изучать возможности и расширять границы. Большую роль играет отдача от учеников, обратная связь. Еще очень удобно пользоваться системой, если тренер сам не сидит на месте. Например, я много езжу, а у людей всегда есть задача, четко прописанный план. В любом случае, я уверен, что «и до нас дойдет».
Насколько возросли ваши доходы в дистанционном сопровождении?
- В самом начале работы в качестве дистанционного тренера я установил отметку в 500 рублей за месяц индивидуального сопровождения, поскольку не знал, сколько люди готовы платить. Сейчас эта цифра выросла до 1000 рублей для старых студентов и до 2000 – для новых. Всего в системе у меня 19 активных студентов.
Фото: vk.com/vankabubnov
На что начинающему бегуну лучше потратить деньги: на дорогие кроссовки или на программу тренировок и сопровождение тренера?
- Конечно же, на сопровождение тренера. В кроссовках главное удобство. А начинать тренироваться самостоятельно – это убитое время. Обычно люди неправильно рассчитывают нагрузку и получают травмы, а потом и вовсе бросают бегать. Во всем нужна система, постоянство. Одно дело – просто дать рыбу, и совсем другое – научить ее ловить.
Когда начался ваш профессиональный путь?
- Мой профессиональный путь начался с момента окончания Смоленской государственной академии физической культуры, спорта и туризма. Сразу же после этого я пошел работать тренером в Детскую спортивную школу. То есть тренерский стаж у меня порядка шести лет. Вообще я думаю, что квалифицированный тренер - это тот, кто смог подготовить хотя бы одного воспитанника, который превзошел своего учителя. У меня это случилось два года назад. Тогда я и решил, что, помимо тренировок с детьми, могу проводить тренировки с взрослыми людьми, с любителями.
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