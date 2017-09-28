Иван Бубнов: Дистанционное сопровождение – мощный старт в спортивном развитии

С чего начинается тренировочный процесс?

- Прежде чем приступить к тренировкам я подробно изучаю режим жизни человека, состояние здоровья. Задаю классические вопросы: чем человек живет, какое у него рабочее время. Исходя из этого, мы определяемся с количеством тренировок в неделю. Если человек никогда не занимался бегом, то достаточно три-четыре тренировки. Такая периодичность нужна для того, чтобы организм втянулся в бег и понял, что это вообще такое.



Затем мы определяемся с направленностью тренировок. Здесь решающим фактором является состояние здоровья и физическая подготовка. Если это человек, который никогда не бегал и вообще мало сталкивался с физической активностью, у которого есть лишний вес, начинать будем с совсем простых тренировок на спокойном пульсе. Делаем, например, три тренировки до получаса, а четвертую, когда человек располагает большим количеством времени, – до часу. Чаще всего вначале речь не идет о беге как таковом, это скорее бег-ходьба. Если человек уже имеет беговой опыт, то в тренировках мы делаем акцент на «слабые места».



Но, несмотря на все перечисленное, подход к тренировочному процессу сугубо индивидуальный. В этом главное различие между любительским бегом и профессиональным. В профессиональном спорте все на 80% одинаково. В тренировках любителей такого быть не может.