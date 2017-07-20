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виталий беспалов

Арт-группа «Явь»: Мы не вандалы,
но приходится смотреть по сторонам

«Санкт-Петербург.ру» побеседовал с участницей арт-группы «Явь» Любой Шнайдер о том, чем может быть чревато уличное искусство в Северной столице и нужно ли быть профессиональным художником, чтобы участвовать в его создании.
«Не все из нас художники»
Как образовалась арт-группа «Явь»?
- Это произошло в конце 2014 года. Изначально были просто знакомые, у которых более-менее похожие взгляды на общественную и политическую жизнь страны. Тогда это были всего несколько человек, которые мыслили в одном направлении. Потом движение начало расширяться – кто-то позвал своих друзей, знакомых, появилась какая-то концепция. Захотелось не просто вести разговоры на кухне, а открыто показывать свою позицию для всего города.
«Стражи мира»
Все члены «Яви» - художники?
- Мы просто люди с общими интересами. Каждый из нас придумывает идею. Но далеко не каждый является художником с образованием, не все умеют рисовать в компьютерных программах и создать качественные макеты, которые можно отправлять в типографию. Поэтому мы стали искать художников. «Явь» - это живой организм. Одни уходят, другие приходят – постоянно что-то меняется. Мы сами учимся и помогаем развиваться тем, кто к нам приходит. Чуть более полугода назад у нас появилась новая художница – первое время мы просто брали ее с собой на акции, и она нам помогала. Теперь эта девушка является нашим полноценным художником, все делает самостоятельно.

Костяк – человек десять, около того. Непосредственно художников сейчас трое. Механизация процесса у нас такая, что зачастую нужны макеты, которые мы отправляем в типографии, либо трафареты. Их нужно изначально хорошо нарисовать. С помощью них воплотить задумку в жизнь могут и люди без профессиональных навыков рисования. Часто случается, что мы едем рисовать по трафаретам уже без художников.
Получается, что художник делает трафарет, а другие люди просто прикладывают его к стене и….
- По-разному. Если акцию нужно сделать прямо сейчас, а художника нет, то мы создаем эти трафареты и едем сами. Но, конечно, идеальная ситуация, когда едет один художник и несколько человек ему в помощь. В одиночку рисовать сложно – нужно сделать все быстро. Стараемся уложиться в час, если работа не очень большая.
Штраф за искусство – 500 рублей
Бывали проблемы с полицией?
- Да, такой случай произошел год назад. Подошли полицейские, забрали инвентарь, лестницу, забрали ребят. Пришлось заплатить штраф за административное нарушение. После этого мы стали осторожнее – внимательнее смотреть по сторонам. Теперь с нами на акции ездит специальный человек, который смотрит по сторонам, следит за тем, что происходит рядом.

В конце февраля мы рисовали на территории за Московским вокзалом Мару Багдасарян. Проезжала полицейская машина, остановилась, постояла и поехала дальше – сотрудники полиции обратили на нас внимание, но не стали нам мешать. Однако в тот день на нас напал местный житель, которому не понравилось то, что мы делаем. Пришлось вызывать полицию и скорую помощь – накинувшись на нас, парень поскользнулся и, как он утверждал, повредил руку. В итоге эту работу мы сделали в другом месте – на Обводном канале.
«Любишь кататься - люби и саночки возить»
Какие ваши работы еще не успели закрасить?
- На «Красном треугольнике» остался Милонов. Остались висеть «Антагонисты и лодка», но без рамки – ее сразу оторвали. Сохранилась наша работа ко Дню победы. Наша задача – не портить жилые здания. Мы используем заборы, трансформаторные будки.

К примеру, свою работу к Международному женскому дню мы нарисовали на одной из будок на Васильевском острове. На другой стороне будки больше года кем-то была нарисована птица, и все было нормально, но через несколько дней после того, как мы нарисовали там женщину, будку полностью перекрасили. Может быть, это паранойя, но такое ощущение, что за нами следят. Такое часто бывает – никому не нужный весь изрисованный забор перекрашивают сразу после того, как там появляется работа «Яви».
«Антагонисты и лодка»
Вы изучали законодательство? Попадают ли ваши действия под статью «вандализм»?
- Максимум, что нам могут вменить – административное нарушение. Штраф – 500 рублей.
В отличие от многих других стрит-арт художников, вы не скрываете свои лица – в вашей группе «ВКонтакте» есть ссылки на страницы участников «Яви» с реальными именами и фамилиями. Нет опасения, что вами может всерьез заинтересоваться полиция?
- Есть ссылки лишь на некоторых участников. Например, на нашего художника, который вообще живет в другом городе. Вряд ли у него будут какие-то проблемы. Да и мной, публичным участником «Яви», вряд ли заинтересуется полиция. Мы не делаем ничего такого, чтобы это имело насколько большие последствия.
«Мы не оппозиционеры»
Как можно охарактеризовать политические взгляды «Яви»?
- Мы ни за что и не против чего. Наше название показывает суть того, чем мы занимаемся. «Явь» - это отражение действительности. Мы задаем открытые вопросы, на которые каждый мог бы ответить сам. По нашим работам можно заметить, что мы не оппозиционеры и не провластные. Хотелось бы, чтобы нас так и видели окружающие, – мы просто реагируем на то, что происходит.
Граффити с президентом Трампом
Какие-нибудь общественно-политические движения предлагали вам свое сотрудничество?
- Нет, такого не было. Да и нельзя сказать, что внутри «Яви» у всех одинаковые взгляды. Кто-то в чем-то более радикален, кто-то нет. Мы все разные люди.
Было такое, что внутренние разногласия не позволили создать какую-нибудь остроактуальную работу?
- Наше главное правило – слушать друг друга. Если кому-то что-то категорически не нравится, то мы не будем этого делать. Всегда стараемся искать компромисс. Споры часто бывают, но не на темы наших будущих работ – например, спорим на тему феминизма. Среди нас есть одна радикальная феминистка – ее взгляды иногда вызывают жесткие споры и ругань среди участников арт-группы. Но это не помешало сделать работу к 8 марта о равноправии полов. Обычно мы мирно выслушиваем мнения друг друга.
«Международный женский день»
Планируете выходить в новые плоскости – проводить перформансы, участвовать в акциях?
- Мы открыты для всего. Готовы к любому сотрудничеству, если оно будет нам интересно. Скоро выйдет наша коллекция сумок. Это наша совместная работа с одним из петербургских брендов. Они сами на нас вышли, рассказали нам об идее, которую мы поддержали. Сейчас мы в процессе создания принтов, которые вскоре появятся на сумках. Это будет капсульная коллекция – таких сумок будет штук 100-150.
«Нас некому финансировать»
Сколько времени занимает создание новой работы?
- По-разному. Например, котиков в камуфляже к 23 февраля мы сделали за один день – не было выхода, так как после рождения идеи оставалось совсем мало времени до этой даты. Какие-то работы создаются гораздо дольше. Например, мы уже больше месяца готовим работу, посвященную коррупции в вузах. В этом случае спешки не было.
День защитника отечества
Вас кто-нибудь финансирует?
- Все своими силами. Сейчас мы запустили продажу стикеров. Деньги, которые мы будем за них получать, пойдут на покупку краски. Это основная статья расходов. Деньги с процента от продажи сумок тоже пойдут на оплату расходных материалов. Еще мы не против работать на фестивалях, но сложно договориться с организаторами. Предложения к нам поступают, но в итоге так ничего и не клеится – переговоры завершаются, но не по нашей инициативе.
Сколько стоит создать одну работу?
- Можно легко посчитать. Один баллончик краски стоит рублей 200-300. На одну работу уходит баллончиков пять. Все из нас работают – скинуться по 500-1000 рублей раз в месяц нет сложности. Самыми затратными из наших работ стали альтернативные знаки - 14 тыс. рублей.
«Лучше не работать вообще,
чем работать под диктовку»
Расскажите про свое основное место работы. Коллеги знают про «Явь»?
- В прошлом году окончила Институт психологии и социальной работы. Сейчас работаю с трудными подростками. У них есть проблемы с законом, с учебой – я помогаю им это уладить. Но это не то, чем бы я хотела всю жизнь заниматься. Просто так сложилась моя жизнь, что я получила эту специальность.

Непосредственный начальник знает про «Явь». Но это никак не мешает моей работе. Мы ничего не делаем такого, что может скомпрометировать организацию, в которой я работаю. У других ребят из «Яви» тоже в этом плане все спокойно. Кто-то юрист, кто-то работает в PR, рекламе. Но проблем на работе из-за «Яви» нет ни у кого.
Как вам кажется, настанет ли тот момент, когда городские власти начнут поддерживать уличных художников, и проблем с полицией у вас больше не будет?
- С полицией был всего один неприятный случай. Возможно, нас неправильно поняли и решили, что мы делаем что-то плохое. Сложно квалифицировать, что мы делаем – портим забор или украшаем. Мы, конечно, хотели бы, чтобы отношение к нашей работе было более лояльное, чтобы это разрешалось. Вопрос о том, вандализм это или нет, остается открытым.

Был необычный случай, когда мы рисовали пацифик в районе станции метро «Пушкинская». К нам подошли парни с баллончиками и в капюшонах. Они спросили нас: «А почему вы рисуете ночью?» Ребята были удивлены тому, что мы прячемся: «Одно дело мы ходим и просто рисуем надписи, другое дело вы - создаете картины». Очень бы хотелось, чтобы законодательство в этом плане было развито и нам не приходилось бы работать по ночам и скрываться.
«Простить нельзя воевать»
Допустим, завтра с вами свяжутся из Смольного и скажут: «Ребята, давайте сотрудничать! Мы выделим вам территории, а вы будете согласовывать с нами свои работы». Будете сотрудничать на таких условиях?
- Боюсь, что у нас не будет выбора (смеется). А если серьезно, мы бы долго совещались с друг другом, обсуждали то, чем это все чревато. Вообще не хотелось бы работать на таких условиях. Это ограничило бы нашу свободу. А сейчас мы рисуем то, что хотим рисовать. Лучше тогда вообще завершить работу.
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