Получается, что художник делает трафарет, а другие люди просто прикладывают его к стене и….

- По-разному. Если акцию нужно сделать прямо сейчас, а художника нет, то мы создаем эти трафареты и едем сами. Но, конечно, идеальная ситуация, когда едет один художник и несколько человек ему в помощь. В одиночку рисовать сложно – нужно сделать все быстро. Стараемся уложиться в час, если работа не очень большая.

