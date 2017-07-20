Как вам кажется, настанет ли тот момент, когда городские власти начнут поддерживать уличных художников, и проблем с полицией у вас больше не будет?
- С полицией был всего один неприятный случай. Возможно, нас неправильно поняли и решили, что мы делаем что-то плохое. Сложно квалифицировать, что мы делаем – портим забор или украшаем. Мы, конечно, хотели бы, чтобы отношение к нашей работе было более лояльное, чтобы это разрешалось. Вопрос о том, вандализм это или нет, остается открытым.
Был необычный случай, когда мы рисовали пацифик
в районе станции метро «Пушкинская». К нам подошли парни с баллончиками и в капюшонах. Они спросили нас: «А почему вы рисуете ночью?» Ребята были удивлены тому, что мы прячемся: «Одно дело мы ходим и просто рисуем надписи, другое дело вы - создаете картины». Очень бы хотелось, чтобы законодательство в этом плане было развито и нам не приходилось бы работать по ночам и скрываться.