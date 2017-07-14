В Петербурге создали вещество, эффективное в уничтожении лекарственно устойчивых бактерий

В НИИ Фтизиопульмонологии есть собственная клиника и собрана уникальная база штаммов туберкулеза. «Класс нитрофуранов практически не исследован как противотуберкулезный препарат, микобактерии не знают этой структуры, поэтому лекарство на его основе может быть очень эффективным, координатор направления «Экспериментальный туберкулез и инновационные технологии» в НИИ, профессор Татьяна Виноградова. На проведение клинических испытаний новых веществ может потребоваться 10 лет. В СПбГУ реализуется 5-летняя комплексная научная программа по пяти направлениям, которая получит от Российского научного фонда за этот срок до 750 млн рублей.По данным Минздрава России, число зарегистрированных случаев заболеваемости туберкулезом в стране в 2016 году, по сравнению с 2015 годом, снизилась на 7,7% (с 57,7 до 53­,3 случая на 100 тыс. населения), а смертность за тот же период снизилась на 15,2 % (с 9,2 до 7,8 на 100 тыс.). В этих данных не учитывается число носителей Mycobacterium tuberculosis. В 2016 году охват профилактическими осмотрами на туберкулез составил 69,3%. По экспертным оценкам, число носителей инфекции может составить половину населения страны, пишут «Известия».