В этом году клещи покусали в полтора раза меньше петербуржцев, чем в прошлом

По сообщению Роспотребднадзора, число заболевших в этом году ниже уровня прошлого года и не превышает среднемноголетних значений за аналогичный 5-летний период. Ведомство отмечает сокращение в этом году, по сравнению с предыдущим годом, количества пострадавших в некоторых районах.В частности, в Кировской области количество пострадавших от клещей снизилось 1,8 раза, Вологодской области – в 1,5 раза, г. Санкт-Петербурге – в 1,3 раза, в Московской области – в 1,2 раза по сравнению с прошлым годом.В рамках профилактических и противоэпидемических мероприятий акарицидные обработки проведены на 216 тысячах га, выполнение плана обработок – 157%.