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10 июля 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
В этом году клещи покусали в полтора раза меньше петербуржцев, чем в прошлом
Роспотребднадзор раскрыл данные о заболевших вирусным энцефалитом и боррелиозом.
Более 364 тысяч россиян обратились в этом году в медицинские учреждения по поводу присасывания клещей. В целом в России за этот сезон зарегистрировано 566 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом и 1689 случаев заболевания клещевым иксодовым боррелиозом.
По сообщению Роспотребднадзора, число заболевших в этом году ниже уровня прошлого года и не превышает среднемноголетних значений за аналогичный 5-летний период. Ведомство отмечает сокращение в этом году, по сравнению с предыдущим годом, количества пострадавших в некоторых районах.

В частности, в Кировской области количество пострадавших от клещей снизилось 1,8 раза, Вологодской области – в 1,5 раза, г. Санкт-Петербурге – в 1,3 раза, в Московской области – в 1,2 раза по сравнению с прошлым годом.

В рамках профилактических и противоэпидемических мероприятий акарицидные обработки проведены на 216 тысячах га, выполнение плана обработок – 157%.
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