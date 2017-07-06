Состояние кишечника влияет на работу мозга

Ученые исследовали образцы кала 20 здоровых женщин в возрасте от 18 до 55 лет. В итоге получилось две группы: у одних участниц эксперимента преобладали бактерии Prevotella, у других — Bacteroides. Диагностика с применением МРТ показала увеличение серого вещества в префронтальной коре головного мозга, островковой доле и гиппокампе у женщин с Bacteroides. Эти участки мозга отвечают за обработку сложной информации и память. А вот у обладательниц Prevotella было большей связей между областями мозга, отвечающими за эмоции, внимание и обработку сенсорной информации. При этом активность гиппокампа у них была ниже. Участницы этой группы проявляли повышенную тревожность и раздражительность.Пока точно не известно, каким образом кишечные бактерии и мозговая активность связаны, и предстоят дополнительные исследования на эту тему. Однако сама взаимосвязь очевидна, считают авторы исследования.