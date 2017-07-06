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6 июля 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Состояние кишечника влияет на работу мозга
В зависимости от преобладания той или иной бактерии в кишечнике, наблюдается разная мозговая активность.
Ученые пришли к выводу, что эмоции человека связаны с состоянием кишечной микрофлоры. Мозговая активность различается в зависимости от преобладания той или иной бактерии в кишечнике. Однако механизм этой взаимосвязи пока не ясен. Как сообщает «Газета.Ru», таковы результаты исследования ученых Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.
Ученые исследовали образцы кала 20 здоровых женщин в возрасте от 18 до 55 лет. В итоге получилось две группы: у одних участниц эксперимента преобладали бактерии Prevotella, у других — Bacteroides. Диагностика с применением МРТ показала увеличение серого вещества в префронтальной коре головного мозга, островковой доле и гиппокампе у женщин с Bacteroides. Эти участки мозга отвечают за обработку сложной информации и память. А вот у обладательниц Prevotella было большей связей между областями мозга, отвечающими за эмоции, внимание и обработку сенсорной информации. При этом активность гиппокампа у них была ниже. Участницы этой группы проявляли повышенную тревожность и раздражительность.

Пока точно не известно, каким образом кишечные бактерии и мозговая активность связаны, и предстоят дополнительные исследования на эту тему. Однако сама взаимосвязь очевидна, считают авторы исследования.


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