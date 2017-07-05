Ученые раскрыли естественный механизм защиты от старения и рака

Вместе с тем уменьшение теломер является защитным механизмом против рака - иначе злокачественные клетки могли бы размножаться в неограниченных количествах.- Важен баланс между профилактикой рака и старением, а также понимание того, как именно он достигается, - приводит слова профессора Брайана Лука «Российская газета».Ученые пришли к выводу, что поддерживать баланс помогает TERRA - вид РНК, который накапливается на коротких теломерах путем связывания с ДНК и сигнализирует клетке, что концевые участки хромосом должны быть отремонтированы для последующего клеточного деления.Уточняется, что исследователи выяснили, как распознаются и восстанавливаются укороченные концы хромосом в дрожжах. Однако теломеры и TERRA есть у всех организмов с линейными хромосомами, поэтому в ближайшее время исследователи планируют изучить функции РНК в клетках людей.