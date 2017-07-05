  • 5 Июль 2017
USD 06.07.2017 59.5787 +0.3492
USD ММВБ 13:17 59.62440  
EUR 06.07.2017 67.6754 +0.3788
EUR ММВБ 13:17 67.6940  
Нефть($) 05.07.2017 48.98 1.61
Нефть(p) 05.07.2017 2918.16 +112.46
Ушел из жизни Даниил Гранин В Италии на поле появился огромный портрет Владимира Путина (ФОТО) В российских соцсетях отмечен новый всплеск пропаганды суицида Гранина похоронят на Комаровском кладбище
5 июля 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Ученые раскрыли естественный механизм защиты от старения и рака
Немецкие исследователи обнаружили механизм, защищающий клетки от преждевременного старения и позволяющий предотвратить развитие онкологии.
Исследователи из Института молекулярной биологии и Университета Йоханнеса Гутенберга Майнца в Германии обнаружили, что молекула РНК, называемая TERRA, способна восстанавливать критически короткие (или сломанные) теломеры.

Напомним, теломерами называют участки на концах хромосом. В течение жизни в результате деления клеток теломеры постепенно начинают уменьшаться, запуская тем самым процесс старения. То есть, чем теломеры короче и меньше клеточное деление, тем скорее происходит увядание организма.

Вместе с тем уменьшение теломер является защитным механизмом против рака - иначе злокачественные клетки могли бы размножаться в неограниченных количествах.

- Важен баланс между профилактикой рака и старением, а также понимание того, как именно он достигается, - приводит слова профессора Брайана Лука «Российская газета».

Ученые пришли к выводу, что поддерживать баланс помогает TERRA - вид РНК, который накапливается на коротких теломерах путем связывания с ДНК и сигнализирует клетке, что концевые участки хромосом должны быть отремонтированы для последующего клеточного деления.

Уточняется, что исследователи выяснили, как распознаются и восстанавливаются укороченные концы хромосом в дрожжах. Однако теломеры и TERRA есть у всех организмов с линейными хромосомами, поэтому в ближайшее время исследователи планируют изучить функции РНК в клетках людей.
Прощание с супругой Алексея Германа-старшего пройдет на «Ленфильме» 7 июля В Петербурге демонтировали доску Колчаку В Петербурге Речной карнавал и фестиваль SUP-серфинга ограничат движение судов Ленобласть попросит ЦБ разрешить криптовалюту в регионе
В Петербурге открылась выставка погибшей в теракте художницы Медянцевой Проезд по Ушаковскому мосту ограничат в связи с ремонтом С начала года более 500 мигрантов отправили из Петербурга на родину В Петербурге теплоход врезался в опору моста (ФОТО)
В трех районах Петербурга 5 июля теплосети проверят на прочность В Петербурге 5 июля ожидаются дожди Кокорин назначен капитаном ФК "Зенит" Защитники Исаакия хотят провести народный референдум осенью

 
Made on
Tilda
 

сделано в spbnews

© Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm