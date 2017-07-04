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4 июля 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Ученые: загар опасен, так как повреждает ДНК
Ультрафиолетовое излучение повреждает ДНК, а низкие температуры препятствуют восстановлению и способствуют накоплений этих повреждений.
К такому выводу пришли ученые из Квинслендского университета (Австралия). Свои исследования ученые проводили на земноводных, однако считают, что к человеку это тоже относится.

Ультрафиолетовое излучение несет наиболее высокую энергию. По своей химической активности оно значительно превосходит все остальные участки светового спектра. В лабораторных условиях исследователи смоделировали условия окружающей среды в летнее время и наблюдали за воздействием УФ-радиации на головастиков полосатой болотной лягушки.

УФ-излучение вызывает повреждения ДНК между соседними основаниями, и если их не устранить, то они могут прервать репликацию ДНК и привести к мутациям или гибели клеток. Поэтому при таком повреждении ДНК выделяются ферменты, которые пытаются устранить их. Опыты показали, что низкие температуры препятствуют работе этих ферментов.

Понимание причинно-следственных связей этого процесса может уберечь от вымирания, в частности, земноводных, считает ведущий автор исследования профессор Крейг Франклин. А людям профессор советует во время летнего отдыха держаться подальше от прямых лучей солнца, передает ресурс EurekAlert.
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