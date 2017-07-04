Ученые: загар опасен, так как повреждает ДНК

УФ-излучение вызывает повреждения ДНК между соседними основаниями, и если их не устранить, то они могут прервать репликацию ДНК и привести к мутациям или гибели клеток. Поэтому при таком повреждении ДНК выделяются ферменты, которые пытаются устранить их. Опыты показали, что низкие температуры препятствуют работе этих ферментов.Понимание причинно-следственных связей этого процесса может уберечь от вымирания, в частности, земноводных, считает ведущий автор исследования профессор Крейг Франклин. А людям профессор советует во время летнего отдыха держаться подальше от прямых лучей солнца, передает ресурс EurekAlert.