Создан мельчайший плазменный нанолазер для лечения рака

Диагностический потенциал спазеров продемонстрирован и в опытах с раствором раковых клеток, и в экспериментах на мышах — отмеченные раковые клетки в токах крови и лимфы отлично видны через живую ткань, отметил ученый. Таким образом, установлено, что спазеры могут служить в качестве малотоксичных зондов и эффективны как фототепловые и фотоакустические контрастные средства диагностики и терапии, заключает Александр Плеханов.
Сейчас исследователи работают над тем, чтобы сделать спазер, который работал бы в инфракрасной области. Тогда станет возможным улучшить некоторые показатели, например такие, как прозрачность тканей.
Исследование проводили ученые из Арканзасского университета медицинских наук (США), Института автоматики и электрометрии СО РАН, Института неорганической химии им. А. В. Николаева СО РАН и Университета штата Джорджия (США).