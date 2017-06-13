  • 13 Июнь 2017
USD 14.06.2017 56.9096 -0.0924
USD ММВБ 14:16 56.90250  
EUR 14.06.2017 63.7729 -0.0123
EUR ММВБ 14:16 63.7790  
Нефть($) 13.06.2017 48.50 +0.46
Нефть(p) 13.06.2017 2760.12 +21.74
В Петербурге суд признал 71-летнюю участницу акции протеста виновной в сопротивлении полиции Путин: США поддерживают террористов в Чечне В Петербурге завели уголовное дело о нападении на полицейского на Марсовом поле Переполненные ОВД и Юлий Цезарь
13 июня 2017
Санкт-Петербург.ру
Людмила Кошкина
Создан мельчайший плазменный нанолазер для лечения рака
Самый маленький 22-нанометровый спазер способен генерировать оптическое излучение непосредственно внутри живых клеток и тканей организма.
Российские и американские ученые создали мельчайшие плазмонные нанолазеры (спазеры) для диагностики и лечения онкологических заболеваний. Их предлагается использовать в качестве сверхъяркого водорастворимого биологически совместимого зонда. К оболочке нанолазера «пришивается» фолиевая кислота, благодаря чему спазер не взаимодействует со здоровыми клетками, передает РИА АМИ.

Введенные в организм спазеры сначала поодиночке или небольшими группами скапливаются на границе мембраны раковой клетки. А затем, после десятиминутной выдержки, проникают в цитоплазму. При этом они нагреваются, и их можно «увидеть» с помощью различных оптических методов. При значительном превышении порога генерации излучения вокруг плазмона образуется нанопузырек пара, который и разрушает опасную клетку. Причем все это работает при энергиях даже ниже, чем требуется по стандартам лазерной безопасности, говорит заведующий лабораторией физики лазеров Института автоматики и электрометрии СО РАН Александр Плеханов.

Диагностический потенциал спазеров продемонстрирован и в опытах с раствором раковых клеток, и в экспериментах на мышах — отмеченные раковые клетки в токах крови и лимфы отлично видны через живую ткань, отметил ученый. Таким образом, установлено, что спазеры могут служить в качестве малотоксичных зондов и эффективны как фототепловые и фотоакустические контрастные средства диагностики и терапии, заключает Александр Плеханов.

Сейчас исследователи работают над тем, чтобы сделать спазер, который работал бы в инфракрасной области. Тогда станет возможным улучшить некоторые показатели, например такие, как прозрачность тканей.

Исследование проводили ученые из Арканзасского университета медицинских наук (США), Института автоматики и электрометрии СО РАН, Института неорганической химии им. А. В. Николаева СО РАН и Университета штата Джорджия (США).

Стала известна величина прожиточного минимума в Петербурге за I квартал 2017 года В Петербурге арестованы трое участников акции на Марсовом поле Метро в Петербурге будет работать дольше в дни матчей Кубка конфедераций В Ботаническом саду Петербурга расцвела «сестра Царицы ночи» (ФОТО)
В Петербурге суд арестовал первую задержанную участницу митинга на Марсовом ГИБДД предупреждает о пробках на КАД от Московского проспекта до Невы Звезда «Дома-2» Ольга Бузова выступила на Дворцовой площади в откровенном наряде (ВИДЕО) В четырех районах Петербурга 13 июня теплосети испытают на прочность
Создан мельчайший плазменный нанолазер для лечения рака В Петербурге на Московском шоссе образовалась трехкилометровая пробка На антикоррупционной акции на Марсовом поле был задержан внук Бориса Стругацкого В Петербурге 13 июня ожидаются дожди

 
Made on
Tilda
 

сделано в spbnews

© Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm