Создан мельчайший плазменный нанолазер для лечения рака

Российские и американские ученые создали мельчайшие плазмонные нанолазеры (спазеры) для диагностики и лечения онкологических заболеваний. Их предлагается использовать в качестве сверхъяркого водорастворимого биологически совместимого зонда. К оболочке нанолазера «пришивается» фолиевая кислота, благодаря чему спазер не взаимодействует со здоровыми клетками, передает РИА АМИ.



Введенные в организм спазеры сначала поодиночке или небольшими группами скапливаются на границе мембраны раковой клетки. А затем, после десятиминутной выдержки, проникают в цитоплазму. При этом они нагреваются, и их можно «увидеть» с помощью различных оптических методов. При значительном превышении порога генерации излучения вокруг плазмона образуется нанопузырек пара, который и разрушает опасную клетку. Причем все это работает при энергиях даже ниже, чем требуется по стандартам лазерной безопасности, говорит заведующий лабораторией физики лазеров Института автоматики и электрометрии СО РАН Александр Плеханов.



