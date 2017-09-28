Красное свадебное платье: вызов традициям

Белоснежный наряд невесты некоторым кажется слишком скучным. Если вы любите быть в центре внимания и готовы на смелые эксперименты, наденьте свадебное платье красного цвета. Невеста в чувственном красном, вишневом или бордо будет выглядеть как королева. А обилие фасонов и материалов открывает безграничные возможности для экспериментов по созданию оригинального образа.

Красный - для ярких и дерзких невест

Надевая в день свадьбы яркое красное платье, девушки стремятся подчеркнуть свою индивидуальность. Цвет ассоциируется с силой, страстью и яркими впечатлениями. Возможно, пожилым родственникам наряд может показаться слишком смелым, но впечатление, которое вы произведете на жениха и гостей, - сильный аргумент в пользу нарушения традиций.

Красный цвет особенно хорошо смотрится на брюнетках, а вот блондинкам или шатенкам придется очень тщательно выбирать оттенок свадебного платья. Впрочем, ради идеального наряда можно и покрасить волосы — стилисты из свадебного салона иногда предлагают подобный ход девушкам с незаметной внешностью.

Какой выбрать фасон и материал

Если вы решили нарушать правила, сделайте это с размахом. В салоне свадебных платьев «Art Podium» собраны лучшие модели классических и ярких оттенков. Выбор подходящего варианта стоит начать со знакомства с фасонами. В дизайнерских и классических коллекциях можно подобрать наряды невесты, рассчитанные на любую фигуру. В этом сезоне популярны красные свадебные платья изысканного покроя:

с фигурным или геометрическим вырезом на спине;

со шлейфом;

с пышной юбкой;

с открытыми плечами;

с длинными кружевными рукавами.

Наиболее универсальны наряды в греческом стиле и красные свадебные платья А-силуэта. Но невесты, которых природа наградила фигурой «песочные часы», будут прекрасно смотреться в платьях «русалка».

Модели огненных цветов могут быть сшиты из разных тканей.

Оттенки красного великолепно смотрятся на бархате, шелке, кружеве. Плотные материалы можно комбинировать с мехом

— для зимних свадеб, контрастными кружевными накидками

— для летних и осенних.

Очень интересно смотрятся контрастные модели из белой ткани с красной вышивкой, поясом или отделкой. Они выглядят достаточно традиционно, чтобы не вызвать обвинений в нарушении правил свадебной моды, но дают возможность создать интересный образ невесты. Оригинальные принты, асимметричная вышивка, контрастные вставки — вот лишь несколько идей для тех, кто хочет выйти замуж в темном или светлом красном платье.

Гармоничные аксессуары

Как правило, красные свадебные платья не нуждаются в ярких украшениях. Небольшие рубиновые серьги в сочетании с белой или красно-белой фатой позволят сделать образ менее агрессивным. Если вы стремитесь достичь противоположного эффекта, выбирайте темные (вплоть до черного) аксессуары. Обувь должна гармонировать со стилем платья невесты. Туфельки или сапоги можно подобрать в тон наряда. Допустимы контрастные сочетания с черным или белым. Тем, кто сомневается в гармоничности образа, стоит обратиться к стилистам салона свадебных платьев «Art Podium». Они сумеют подобрать детали к любому наряду из каталога.