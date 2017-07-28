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Ремонт Айфона в СПб – недорого, быстро, качественно

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15 Августа 2017, 14:50

Техника прославленного бренда Apple пользуется широчайшей популярностью среди пользователей. Телефоны бренда настолько надежны, что крайне редко выходят из строя по причине некачественных комплектующих или брака при сборке. Тем не менее, с проблемами встречаются и владельцы «Айфонов», но большинство неисправностей возникает из-за неправильной или слишком жесткой эксплуатации устройства.

Ремонт айфона в СПб – услуга востребованная. Ведь грамотные действия опытного мастера позволят не просто вернуть к жизни дорогой гаджет. Телефон после ремонта чаще всего работает, как новый.

В Санкт-Петербурге ремонтом популярной техники из Купертино занимается сервисный центр Apple AppleLab.pro. Самая интересная особенность работы центра – ремонт выполняется очень быстро, буквально в присутствии клиента. При этом используются комплектующие только самого высокого качества и наиболее совершенные диагностические средства, что дает возможность наиболее корректного выполнения всех работ.

 

В сервисном центре работают опытные, высококвалифицированные мастера, хорошо знающие технику, её возможные неисправности и методы их устранения. А потому для сотрудников центра практически не бывает неисправностей, с которыми они не смогли бы справиться – любой, даже самый «убитый» iPhone вернется из рук мастера к своему владельцу во вполне исправном, идеальном состоянии. При этом большая часть проблем устраняется не более чем за полчаса. Если же поломка очень серьезная, на ремонт потребуется больше времени, но телефон будет отремонтирован в любом случае.

Какие неисправности устраняют мастера центра

Главная причина возникновения проблем с «яблочной» техникой – неправильная эксплуатация. Многие специалисты склонны считать её и вовсе единственной – заводские дефекты встречаются крайне редко. Среди наиболее часто встречающихся причин поломок можно назвать:

    • утопление гаджета или залитие его жидкостью;
    • эксплуатацию в крайне неблагоприятных условиях;
    • отсутствие защитного чехла;
    • падения телефона с высоты и резкие удары;
    • неаккуратное обращение с аппаратом во время зарядки;
    • воздействие высокой температуры и так далее.

 

 

Наконец, владелец телефона может просто оставить его на диване и неосторожно сесть на него.

В результате таких действий может потребоваться замена разных деталей, выполнить которую помогут специалисты сервисного центра Apple в Санкт-Петербурге. Замене подлежат:

    • микрофон;
    • стекло и дисплей;
    • камеры;
    • динамики;
    • разъемы;
    • датчики;
    • корпус.

 

Стоимость ремонта при этом оказывается доступной, а его качество – на самом высоком уровне.

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