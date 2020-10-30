МЧС предупреждает петербуржцев о субботнем тумане

Туман накроет город в последний день октября, об этом жителей Северной столицы предупредили спасатели.

По информации, которая была предоставлена городской пресс-службой главного управления МЧС Российской Федерации, туман накроет Петербург в ночь с пятницы на субботу, 31 октября. Пелена продержится всю ночь, но к утру рассеется. Сообщается, что в связи со сложившимися погодными условиями, которые приведут к плохой видимости, автомобилистам и пешеходам следует быть осторожнее на дорогах.

Туман прогнозируют синоптики из ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», при этом последний день осени пройдет без существенных осадков.