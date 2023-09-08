У Эрмитажа накануне рухнул беспилотник

В Санкт-Петербурге у стен Эрмитажа обнаружили беспилотный летательный аппарат. Квадрокоптер возможно был гражданским, однако владелец за ним не вернулся.

Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в четверг, 7 сентября, беспилотник рухнул у стен Государственного музея Эрмитаж. Рухнувший летательный аппарат был изъят охранниками.

Отметим, что информация о рухнувшем квадрокоптере была передана в экстренные службы. Известно, что падение беспилотника произошло в районе Зимней канавки.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что беспилотные автомобили с продуктами и непродовольственными товарами запустили по трассе М-11 «Нева». На первых этапах грузовики будут курсировать между Петербургом и Москвой дважды в день. Уточняется, что груз с тягача продуктового дискаунтера присоединяют к беспилотному «КАМАЗу» при въезде на трассу, а также выезде с нее.