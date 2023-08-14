По трассе М-11 начали курсировать беспилотные грузовики от продуктового дискаунтера

Беспилотные автомобили с продуктами и непродовольственными товарами запустили по трассе М-11 «Нева». На первых этапах грузовики будут курсировать между Петербургом и Москвой дважды в день.

Фото: Baltphoto/Анатолий Климов

Запуск беспилотников стал возможен благодаря усилиями «Магнита» и «КАМАЗа», сообщает Neva.Today. Грузовые автомобили смогут перевозить до 22 тонн продукции.

Уточняется, что груз с тягача продуктового дискаунтера присоединяют к беспилотному «КАМАЗу» при въезде на трассу, а также выезде с нее. Контроль движения тягачей осуществляют водитель и оператор, однако по самой трассе они уже едут на автопилоте. Сначала планируется запускать по две таких перевозки в день из города на Неве до Москвы и обратно.

Отметим, сейчас на трассе М-11 можно ездить только тем беспилотным транспортным средствам, которые прошли проверку на безопасность в лаборатории ФГУП «НАМИ». Примечательно, что в скором времени планируется запуск беспилотников еще одного отечественного разработчика -«Сберавтотех».