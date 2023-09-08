В Петербурге больше 2,5 тысяч жителей лишили возможности водить автомобили из-за долгов

В Санкт-Петербурге больше 2,5 тысяч жителей столкнулись с ограничениями на вождение личного транспорта из-за долгов. Большая часть ограничений связана с алиментами.

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Федеральная служба судебных приставов (ФССП) по Петербургу ограничила в использовании водительские удостоверения у 2540 жителей культурной столицы. Оказалось, что 1897 жителей столкнулись с ограничениями из-за невыплаты алиментов, сообщает пресс-служба ведомства.

В ФССП рассказали, что таким образом им удалось вернуть 73 миллиона рублей, из которых 71 млн были направлены на алименты. После выплаты долгов водителям разрешили вновь сесть за руль.

В ведомстве отметили, что такая мера вводится из-за долгов больше 10 тыс. рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что компания VK отдала больше 2 миллиардов рублей за 100% доли ЗАО «Зингер», владеющей долгосрочными правами аренды в Доме Зингера на Невском проспекте.