Долгосрочная аренда Дома Зингера обошлась VK в 2,5 млрд рублей

Компания VK отдала больше 2 миллиардов рублей за 100% доли ЗАО «Зингер», владеющей долгосрочными правами аренды в Доме Зингера на Невском проспекте. Соглашение между сторонами было подписано еще в мае 2023 года.

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Так, VK заплатила 2,5 миллиарда и приобрела права на долгосрочную аренду Дома Зингера, сообщает АБН со ссылкой на отчет организации. Отмечается, что целью покупки является оптимизация структуры арендных платежей группы и получение дохода от сдачи помещений.

Несмотря на то, что сделка состоялась еще весной, сумму соглашения огласили только летом. Напомним, что штаб-квартира соцсети «ВКонтакте» находится в «Доме Зингера» с 2010 года.

Раньше правом аренды на все здания через ЗАО «Зингер» владел Альфа-банк. Также на объекте находятся и другие субарендаторы, например, магазин «Дом книги». Все арендаторы будут оплачивать съем помещений VK.