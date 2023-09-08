В Петербурге жители стали чаще обучаться в колледжах

В Санкт-Петербурге стремительно растет спрос на получение образования в колледжах и техникумах. Так, желающих поступить в 2023 году оказалось на 30% больше, чем в прошлом.

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В Северной столице из 60 тысяч заявок абитуриентов по конкурсам колледжи и техникумы приняли 27,5 тыс. Наибольшим спросом у молодежи пользуется сфера IT. Так, за год спрос вырос в 2,5 раза. Кроме того, заметно растет спрос на “творческие” специальности, сообщает РБК.

Отмечается, что наименее популярными являются специальности промышленной сферы. Так, по некоторым специальностям конкурс составлял ниже одного человека на место. Прием на эти направления продлили до 25 ноября.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что с прошлого года пользоваться мобильным интернетом жителям столицы Ленинградской области стало удобнее. Его скорость увеличилась сразу на треть, или 30%.