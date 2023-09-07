Мобильный интернет в Гатчине стал работать на треть быстрее

С прошлого года пользоваться мобильным интернетом жителям столицы Ленинградской области стало удобнее. Его скорость увеличилась сразу на треть, или 30%.

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Благодаря ускоренному интернету жителям Гатчины стали доступны видеосвязь и просмотр роликов в HD качестве даже в часы пиковой нагрузки на сотовые сети, сообщает пресс-служба МегаФона.

Напомним, что Гатчина стала столицей Ленобласти в марта 2023 года. В связи с этим специалистам показалось целесообразным провести обновление сети и модернизацию базовых станций. В общей сложности, было усовершенствовано 80% таких объектов.

В ходе работ эксперты повысили мощность и пропускную способность оборудования, а также задействовали дополнительный частный диапазон. Директор МегаФона в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Максим Токаренко пояснил, что оптимизацию оборудования проводят планомерно и органично. В частности, уменьшается или добавляется емкость, корректируются углы антенн.

При этом увеличение скорости мобильного интернета затронуло не только Гатчину, но и соседние жилые массивы, дороги и дачные товарищества.