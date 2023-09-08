В Ленобласти в кустах прохожий нашел труп избитого мужчины

В Волховском районе Ленобласти местный житель во время прогулки в кустах обнаружил труп мужчины. На запястье избитого мужчины обнаружен рисунок в виде розы. Труп направлен в морг для установления причины смерти.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в четверг, 7 сентября, в полицию поступило сообщение о том, что у дома по улице Ярвенпяя в городе Волхов в кустах обнаружен труп мужчины.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов нашли труп избитого мужчины на вид 50 лет. На его запястье левой руки рисунок в виде розы. Видеонаблюдение на месте происшествия отсутствует.

Труп направлен в морг для установления причины смерти. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Кингисеппском районе Ленинградской области в подвале дома местный житель обнаружил два сгнивших трупа.