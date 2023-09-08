Петербуржцы рассказали, удалось ли им провести отпуск вместе с любимыми

В Петербурге только половина работающих петербуржцев смогли совместно отправиться в отпуск со своей второй половинкой. Чаще остальных совместно отдыхали люди моложе 34 лет.

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В Северной столице местные жители рассказали, удалось ли им взять отпуска совместно с любимыми. Оказалось, что только 54% жителей смогли отправиться на отдых вместе, сообщает пресс-служба сервиса по поиску работы SuperJob.

Отметим, что 27% жителей хотели бы отдохнуть вдвоем, но им не удалось взять отпуск на одинаковые даты. Еще 6% признались, что не хотят проводить отпуск вместе со своей второй половинкой.

Так, чаще всего в совместный отпуск отправлялись петербуржцы моложе 34 лет. Кроме того, люди в браке чаще согласовывают отпуска, чем тем, чьи отношения не зарегистрированы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что жители Санкт-Петербурга стали получать странные повестки, в которых указаны более долгие сроки службы.