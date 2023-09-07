Прокуратура заинтересовалась падением промышленного лифта с двумя рабочими в бизнес-центре на Циолковского

В Санкт-Петербурге двое мужчин получили травмы, рухнув вниз вместе с лифтом. В произошедшем разбирается прокуратура.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга

Инцидент произошел на улице Циолковского днем 7 сентября. В одном из бизнес-центров упал промышленный лифт с двумя мужчинами внутри. В результате оба пострадавших получили травмы нижних конечностей.

В пресс-службе прокуратуры Петербурга сообщили, что проведение проверки по факту падения лифта находится на контроле ведомства. По предварительным данным, двое рабочих решили перевезти в грузовом лифте металлические конструкции. Трос не выдержал веса, и лифт сорвался. Допускается, что подъемник уже был достаточно старый и не должен был эксплуатироваться.

В настоящее время пострадавшим оказывается медицинская помощь. Все детали и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Северной столице активно проводят замену лифтового оборудования. В общей сложности сейчас на территории города насчитывается больше семи тысяч механизмов, у которых уже либо истек срок эксплуатации, либо он подходит к концу.