В Петербурге заменят больше 7 тысяч лифтов, непригодных к использованию

В Санкт-Петербурге проводят замену лифтового оборудования, у которого уже либо истек срок эксплуатации, либо он подходит к концу. В общей ложности сейчас на территории города насчитывается больше семи тысяч таких объектов.

Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Председатель городского жилищного комитета Олег Зотов на пресс-конференции отметил, что к 2025 году в многоквартирных домах все непригодные для использования механизмы заменят. Сейчас в городе на Неве насчитывается порядка 45 тысяч лифтов, из которых 7 134 с истекшим или подходящим к концу сроком эксплуатации.

Уточняется, что за прошедшие три года специалисты уже установили около пяти тысяч новых лифтов, при этом в 2024 году к этой цифре прибавится еще примерно 2,5 тысячи обновленных объектов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что со следующего года живущих на первых этажах горожан ждут изменения в коммунальных платежках. Как и остальные жители многоквартирных домов, они начнут платить за лифт.