Проверка соседей не жадность: жители первых этажей смогут не платить за лифты только в одном случае

С 2024 года живущих на первых этажах петербуржцев ждут изменения в коммунальных платежках. Как и остальные жители многоквартирных домов, они начнут платить за лифт. Спасти их от это могут только соседи, которые проголосуют против данной инициативы на общедомовом собрании.

Фото: Baltphоto/ Ольга Андросова

На сегодняшний день петербуржцы, проживающие в квартирах на первом этаже, а также владеющие такой недвижимостью, не оплачивают содержание лифтов. Однако с 1 января 2024 года ситуация изменится, сообщили в Смольном в ответ на депутатский запрос.

Таким образом, с нового года все жильцы многоквартирного дома должны будут платить за лифт. Однако собственники могут проголосовать против того, чтобы их соседи с первого этажа оплачивали данную услугу.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, когда в Петербурге может увеличиться стоимость коммунальных услуг.