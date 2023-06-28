Тарифы на коммунальные услуги в Петербурге могут повысить только через год

В этом году петербуржцы смогут избежать традиционной индексации тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) летом. Следующее изменение цен ждет горожан только как минимум через год.

Фото: Baltphoto / Ольга Андросова

В пресс-службе комитета по тарифам Петербурга сообщили, что цена за ЖКУ, установленная в конце прошлого года, будет держаться на протяжении полутора лет. Таким образом, ближайшая индексация пройдет не раньше 1 июля 2024 года.

В декабре 2022 года тарифы суммарно увеличили сразу на 8,5%, что оказалось ниже среднегодового размера инфляции, который достиг 13,9%. Льготы на оплату ЖКХ при этом сохранились.

Напомним, что к коммунальным услугам относятся водоснабжение, водоотведение, электроэнергия, оснащение жилья газом и теплоснабжением, а также обращение с ТКО.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что многоквартирные дома в городе будут платить больше за твердые коммунальные отходы.