Многоквартирные дома в Петербурге будут платить больше за твердые коммунальные отходы

До конца 2023 года снова подорожает одна из коммунальных услуг в Петербурге. Изменения коснутся твердых коммунальных отходов – на сегодняшний день действует тариф, установленный в 2017 году.

Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Петербурге изменят нормативы накопления твердых коммунальных отходов. Это коснется 40 категорий объектов общественного назначения, а также многоквартирные дома, ИЖС и общежития. Об этом сообщает dp.ru.

В комитете по природопользованию подчеркнули, что изменения коснутся не всех – в каких-то местах, наоборот, станет дешевле. Отмечается, что нормативы ТКО не отображают фактического отходообразования для различных объектов, так как норматив – средняя величина.

Изменения планируется ввести до конца текущего года.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что у петербуржцев в единых квитанциях ЖКХ появится строчка «Телетрансляция».