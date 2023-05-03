У петербуржцев в единых квитанциях ЖКХ появится строчка «Телетрансляция»

Жителей Санкт-Петербурга ждет обновленный единый платежный документ за ЖКХ. Так, в нем появится новая строчка с пометкой «Телетрансляция».

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Обновленные оповещения горожане получат уже в мае. В единый платежный документ «ЕИРЦ СПб» добавят строчку «Телетрансляция» от ПАО «Ростелеком». До этого услуга отражалась у петербуржцев в «розовой» квитанции. Об этом сообщает Neva.Today со ссылкой на пресс-службу городского жилищного комитета.

Отмечается, что появление этой услуги в едином платежном документе никак не повлияет на итоговую сумму начислений. Подчеркивается, что они будут отражаться с разницей в пару месяцев от даты выставления квитанции.