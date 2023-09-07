В Северной столице легальных такси стало больше почти на 60%

За лето петербургским таксистам дали больше 15 тысяч разрешений на работу, а число легальных машин увеличилось практически на 60%.

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Напомним, что с сентября на территории Петербурга ввели новый порядок работы легкового такси, направленный на обеспечение безопасности и качества предоставления услуг. Так, на 29 августа в реестре указывалось больше 40 тысяч легальных такси, что значительно больше показателей прошлого года, сообщает АБН.

Согласно новым правилам, информация о машинах, перевозчиках и агрегаторах хранится в специальных реестрах Комитета по транспорту. Здесь же учитывается квалификация водителя и состояние транспортного средства. Теперь таксисты должны страховать свою ответственность по специальному полису ОСАГО, который гарантирует возмещение вреда пассажирам в случае ДТП.

Известно, что в полную силу закон заработает через пять лет, тогда истечет срок действия разрешений, полученных водителями до 1 сентября 2023 года. При этом требование единого оформления такси окажет минимальное воздействие на стоимость поездки. По новым стандартам, машины должны иметь белый цвет кузова с желтой полосой по бортам. Эксперты заметили, что большинство просто заменят транспорт на новый, чтобы не заморачиваться с перекраской кузова.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Северной столице цена поездок на такси взлетела почти на 19%.