В Петербурге цена поездок на такси взлетела почти на 19%

За июнь стоимость поездки на такси в Культурной столице превысила 52 рубля за 1 километр пути. Такой показатель превышает цены прошлого года почти на 19%.

Фото: Baltphoto / Елена Яковлева

Согласно данным Росстата, петербургское такси значительно подорожало, но не все перевозчики согласны с официальной статистикой. Часть автомобилистов и вовсе заметили, что цены подскочили почти на 30%, сообщает Neva.Today.

Такое утверждение, например, привели в сервисе такси «Максим». Уточняется, что с начала года стоимость поездки на такси увеличилась на 28%, а средний чек поездки в августе составляет примерно 700 рублей. По мнению агрегатора, такая ситуация сложилась из-за летнего наплыва туристов.

В свою очередь, представители «Ситимобил» заметили, что услуги такси дорожают из-за техобслуживания, топлива, а также новых требований законодательства. При этом рыночные игроки разделяют мнение о росте цене на 30% с 1 сентября, когда заработает новый закон о такси.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что цена поездки на такси в РФ достигла исторического максимума за 10 лет.