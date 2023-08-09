Цена поездки на такси в России достигла исторического максимума за 10 лет

Ездить на такси становится все более затратно для россиян. В известном советском фильме говорилось о том, что «наши люди в булочную на такси не ездят», а если надо поехать по куда более важному делу? В этом случае придется платить. В июне 2023 года стоимость поездки составила 32,53 рубля за километр. Данный ценовой показатель стал рекордным с 2014 года.

Фото: Baltphoto/ Мария Добрыгина

Стоимость такси регулярно дорожает с апреля 2021 года. Однако в текущем году рост цен на этот вид транспорта демонстрирует слишком высокую динамику. В июне показатель вырос на 4,03% в сравнении с январем, пишет телеканал «360» со ссылкой на РБК.

Ранее резкое увеличение цены на такси фиксировалось в первое полугодие 2022-го, когда с января по июнь стоимость поездки увеличилась на 2,7%. Представитель одного из сервисов такси связывает такую тенденцию с подорожанием обслуживания автомобилей.