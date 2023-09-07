В Петербурге рассматривают дополнительные доходы и расходы бюджета на ближайшие пару лет

Петербургские власти составили новую корректировку бюджета на 2023-2025 годы. Согласно прогнозам, могут появиться новые доходы и расходы.

Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

Таким образом, в казну Северной столицы за ближайшие пару лет может поступить около 1 триллиона 93,4 миллиарда рублей, при этом израсходуются еще 1 триллион 202,4 миллиарда рублей. Таким образом, дефицит бюджета приблизится к 109 миллиардам рублей.

В настоящее время соответствующий проект постановления с поправками опубликован и находится на стадии антикоррупционной экспертизы.

Предполагается, что дополнительные доходы бюджета способствуют сокращению дефицита и увеличат расходы на социальные направления. В общей сложности доходы города должны вырасти 44,8 миллиарда рублей. Примечательно, что собственные денежные поступления изменятся в большую сторону на 36,7 миллиардов рублей.

Тем не менее, расходы тоже будут увеличены. Допускается, что суммы изменятся на 7,1 миллиардов рублей. Собственные доходы планируют увеличить за счет налога на доходы физических лиц, налогов на имущество и доходов от размещения средств бюджета.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Северной столице определились с коэффициентом индексации на 2024 год.